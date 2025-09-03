Đội tuyển TPHCM tạm đứng hạng nhì với 4 HCV giải tay súng xuất sắc quốc gia 2025

Xạ thủ các đơn vị đang tiếp tục tranh tài tại giải và đội TPHCM đã có 4 HCV tạm đứng hạng nhì trên bảng xếp hạng.

Xạ thủ thi đấu tại giải tay súng xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: VŨ ANH

4 HCV của đội tuyển bắn súng TPHCM tính đến ngày thi đấu 3-9 có từ kết quả thi đấu của Lại Công Minh (10m súng ngắn hơi nam), Trần Khắc Đang (đĩa bay compak sporting nam), Trương Lâm Minh Nguyệt (đĩa bay compak sporting nữ), Phạm Thị Ngọc Châu (đĩa bay skeet nữ). Ngoài kết quả trên, đội tuyển bắn súng TPHCM còn đạt thêm 7 HCB và 6 HCĐ trong các nội dung khác. Trong đó, xạ thủ Trần Hoàng Gia Bảo giành HCB bài bắn 10m súng trường hơi nữ, xạ thủ Trần Công Hiếu có HCB nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam… Tại giải này, đội tuyển TPHCM đăng ký 29 xạ thủ trong các nội dung dành cho nam, nữ.

Trong khi đó, đội Quân đội vẫn đang dẫn đầu giải khi giành được 7 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ. Các xạ thủ Hà Minh Thành, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Diệu Ly là những người đã giành các kết quả vô địch cho đội Quân đội tính tới lúc này.

Giải còn thi đấu đến hết ngày 6-9. Các xạ thủ trọng điểm của bắn súng Việt Nam như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo… sau khi tham dự giải vô địch châu Á 2025 ở Kazakhstan đã về nước và ra thi đấu lúc này. Trịnh Thu Vinh giành HCĐ cá nhân bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ và 25m súng ngắn thể thao; Phạm Quang Huy giành HCV 50m súng ngắn nam; Lê Thị Mộng Tuyền giành HCB 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp; Phí Thanh Thảo giành HCV 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp.

MINH CHIẾN