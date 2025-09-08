Các xạ thủ Thu Vinh, Mộng Tuyền và Quang Huy tranh tài ở ISSF World Cup bắn súng 2025

Trịnh Thu Vinh đang có mặt tại Trung Quốc thi đấu ISSF World Cup 2025. Ảnh: MINH MINH

3 xạ thủ quan trọng của đội tuyển bắn súng Việt Nam gồm Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền và Phạm Quang Huy đã có mặt tại Trung Quốc tham dự giải ISSF World Cup 2025. Chương trình thi đấu tại giải kéo dài từ ngày 8-9 tới 15-9.

Đây là giải quốc tế tiếp theo mà Thu Vinh, Mộng Tuyền và Quang Huy làm nhiệm vụ sau giải vô địch châu Á 2025 diễn ra mới đây tại Kazakhstan. Tại giải vô địch châu Á 2025, xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành HCĐ cá nhân nội dung 25m súng ngắn thế thao nữ trong khi Phạm Quang Huy có 1 HCB và 1 HCĐ tại các nội dung đồng đội với đội súng ngắn nam Việt Nam. Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền không giành được huy chương tại giải vô địch châu Á 2025.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tại Trung Quốc sẵn sàng tranh tài các nội dung. Ảnh: MINH MINH

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết, ngoài 3 xạ thủ kể trên, chúng ta còn đăng ký một số tuyển thủ khác thi đấu tại Trung Quốc lần này như Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Nguyễn Tâm Quang, Trần Công Hiếu.

Theo đăng ký, Lê Thị Mộng Tuyền sẽ tham dự 3 nội dung, Phạm Quang Huy tham dự 3 nội dung và Trịnh Thu Vinh góp mặt 3 nội dung tại ISSF World Cup 2025 ở Trung Quốc. Thu Vinh tham gia các bài bắn sở trường gồm 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao và 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ. Giải đấu ISSF World Cup 2025 tại Trung Quốc quy tụ 320 xạ thủ của hơn 40 đội tham gia tranh tài các nội dung dành cho súng trường và súng ngắn nam, nữ.

MINH CHIẾN