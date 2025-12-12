Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền xuất trận tranh HCV SEA Games 33

Nữ xạ thủ Olympic của thể thao TPHCM và bắn súng Việt Nam chính thức bước vào tranh tài để tìm cơ hội giành HCV SEA Games 33-2025.

Lê Thị Mộng Tuyền sẽ bắt đầu thi đấu tìm tấm huy chương SEA Games 33-2025 trong ngày 12-12. Ảnh: MINH CHIẾN

Môn bắn súng bắt đầu thi đấu từ ngày 12-12 tại Bangkok (Thái Lan). Ngay trong ngày đầu tranh tài, đội tuyển bắn súng Việt Nam chờ đợi sự tỏa sáng của tuyển thủ Lê Thị Mộng Tuyền trong nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. Cô sẽ thi đấu với đồng đội Nguyễn Tâm Quang.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam chỉ đăng ký 2 xạ thủ trên tham dự nội dung này. Các đội tuyển Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Malaysia cùng tham dự thi đấu.

Lê Thị Mộng Tuyền và các đồng đội tổ súng trường đã được tập huấn tại Thái Lan trước khi vào thi đấu chính thức SEA Games 33-2025. Năm ngoái, cô từng thi đấu chính thức tại Olympic Paris (Pháp) 2025. Nữ xạ thủ được đánh giá là 1 trong những gương mặt tốt nhất của súng trường nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Lê Thị Mộng Tuyền chưa từng giành được huy chương tại đấu trường SEA Games. Vì thế, cô quyết tâm sẽ có kết quả tốt tại kỳ SEA Games 33-2025. Ban huấn luyện tổ nội dung súng trường của bắn súng Việt Nam cho biết toàn đội đang giữ tinh thần tốt để sẵn sàng vào thi đấu. Chúng ta rất kỳ vọng tấm huy chương đầu tiên sẽ có trong ngày 12-12 để có sự khởi đầu thuận lợi.

Bắn súng của SEA Games 33-2025 tranh tài chính thức các nội dung súng trường, súng ngắn, súng ứng dụng và đĩa bay từ ngày 12-12 tới 19-12.

Ở ngày tiếp theo, 13-12, Lê Thị Mộng Tuyền sẽ bước vào tranh tài bài bắn 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển bắn súng Việt Nam hướng đến mục tiêu giành 7 HCV.

