Đội tuyển bắn súng Việt Nam nhận nhiệm vụ giành 7 HCV tại SEA Games 33

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Áp lực trên đôi vai xạ thủ

HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, ông Nghiêm Việt Hùng đã cho biết mục tiêu của đội tuyển bắn súng Việt Nam hướng tới SEA Games 33-2025 là phấn đấu giành 7 HCV trong các nội dung tham dự.

Trường bắn súng quốc gia tại Trung tâm đào tạo huấn luyện vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) hiện luôn đỏ đèn ở tất cả các ngày tập. Tất cả xạ thủ SEA Games 33-2025 đều tập luyện với khối lượng cao nhất khi thời gian thi đấu đã cận kề. Xạ thủ Phạm Quang Huy bày tỏ: “Mục tiêu của tôi là đạt được các chỉ số chuyên môn đúng như trong tập luyện thi đấu. Tôi đề ra cho mình sẽ phấn đấu giành được HCV tại SEA Games 33-2025. Đây là cuộc thi đấu sẽ rất quyết liệt nhưng tôi đang có sự tự tin vào sự chuẩn bị của mình”. Trong khi đó, nhóm xạ thủ nữ của tổ súng ngắn với Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung… giữ sự tập luyện với tinh thần tập trung nhất. Thu Vinh là gương mặt được chú ý nhất thời gian qua. Dù vậy trước khi lên đường tham dự SEA Games 33-2025, cô thận trọng cho biết mình sẽ nỗ lực hết khả năng vào chuyên môn và chưa thể sớm nói trước điều gì.

Ở sự chuẩn bị của mình, các xạ thủ của tổ súng trường như Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Phạm Hiền Khanh… đang tập trung tích lũy thêm chuyên môn ở mỗi buổi tập. Với họ, từng buổi rèn luyện cũng là cơ hội cuối cùng chuẩn bị trước khi lên đường tới Thái Lan thi đấu.

Trong báo cáo trước lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam, HLV Nghiêm Việt Hùng bày tỏ: “Từng buổi tập luyện được đảm bảo kỹ các kỹ thuật chuyên môn và trên hết, xạ thủ được giữ tinh thần tốt nhất để không gặp quá nhiều áp lực trước khi thi đấu”.

Những người thầy âm thầm chuẩn bị

HLV Trần Quốc Cường chỉ đạo chuyên môn cho các xạ thủ nội dung súng ngắn nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Thực tế, mỗi tổ nội dung của đội tuyển bắn súng Việt Nam đều có trọng trách giành thành tích cao nhất. Không riêng VĐV, từng HLV cũng tập trung chuẩn bị tốt nhất mọi phương án chuyên môn và rèn kỹ thuật để làm sao học trò sẽ làm đúng thành tích như kỳ vọng.

Là người trưởng thành từ thi đấu và bây giờ tiếp tục đảm nhiệm công tác huấn luyện trong tổ nội dung súng ngắn của đội tuyển quốc gia, HLV Trần Quốc Cường cho rằng mỗi xạ thủ đều có điểm mạnh của mình. “Trên hết, khi đứng trước bục, sự quyết đoán và bình tĩnh trong mỗi khoảnh khắc sẽ quyết định được đường đi của viên đạn vào hồng tâm”, HLV Trần Quốc Cường nói.

Không riêng HLV Trần Quốc Cường, các HLV Nghiêm Việt Hùng, Lê Doãn Cường, Nguyễn Duy Hoàng hay Dương Anh Quân của đội tuyển đều làm việc gần như không nghỉ với sự kỳ vọng làm sao xạ thủ trọng điểm của bắn súng Việt Nam giữ được kết quả như chỉ tiêu đề ra. “Nên điều chỉnh lại một chút. Thời điểm bắn sẽ quyết định. Tốc độ nên phù hợp…”, dường như đó là những sự chỉ bảo đã quen thuộc mà nhiều người gặp được ở mỗi người thầy của đội tuyển bắn súng Việt Nam lúc này. Với tính cách trầm và cần sự bình tĩnh như khi tranh tài môn bắn súng, từng người thầy ấy hiếm khi xuất hiện nhiều trước công chúng. Họ sẵn sàng ở phía sau các học trò chứng kiến các kết quả chuyên môn được dày công chuẩn bị.

Hiện tại, bà Altantsetseg Byambajavyn (Mông Cổ) là chuyên gia duy nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Vị nữ chuyên gia đã làm việc 1 năm qua và có sự hiểu nhau về chuyên môn cùng nhóm xạ thủ trọng điểm nội dung súng ngắn nữ (trong đó có Trịnh Thu Vinh). Chia sẻ vào giai đoạn chuẩn bị SEA Games 33-2025 hiện tại, chuyên gia Altantsetseg Byambajavyn tin tưởng sự tập trung của từng xạ thủ nữ sẽ giúp bắn súng Việt Nam sẽ có kết quả tốt tại Thái Lan vào tháng 12.

Môn bắn súng SEA Games 33-2025 có 30 nội dung được tổ chức. Trong đó, 6 nội dung nam, 8 nội dung nữ dành cho thi đấu bắn súng thể thao; 4 nội dung nam, 2 nội dung nữ đối với bắn đĩa bay; 4 nội dung nam, 4 nội dung nữ dành cho bắn súng ứng dụng.

MINH CHIẾN