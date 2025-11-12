Các đội tuyển thể thao quốc gia tập trung cao độ cho giai đoạn quyết định SEA Games 33

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL kiểm tra công tác huấn luyện các đội tuyển thể thao quốc gia. Ảnh: MINH CHIẾN

Giữ vững tinh thần tập luyện, tránh tối đa chấn thương

Chiều 12-11, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương và Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị chuyên môn của nhiều đội tuyển thể thao quốc gia trọng điểm đang tập huấn ở Hà Nội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã trao đổi cặn kẽ công tác chuẩn bị chuyên môn với HLV, VĐV đội tuyển bắn súng, điền kinh, bắn cung, pencak silat, vật, TDDC, karate, judo… Ngoài các tuyển thủ đang tập huấn ở nước ngoài, nhiều tuyển thủ quan trọng của từng đội tuyển quốc gia trên đang tập huấn và nhận chỉ tiêu giành HCV. “Từng ban huấn luyện giữ vững công tác chuyên môn. Trong đó, mỗi tuyển thủ quyết tâm tập luyện và bộ phận y tế của Trung tâm đảm bảo công tác dinh dưỡng, thuốc men. Yêu cầu trên hết là tránh chấn thương tối đa trước giờ lên đường thi đấu”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đưa yêu cầu.

Chia sẻ với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và ngành thể thao, HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng của đội tuyển pencak silat Việt Nam cho biết toàn đội tập trung tối đa chuyên môn và đăng ký 12 tuyển thủ tham dự Đại hội lần này. Đội tuyển pencak silat Việt Nam hướng tới mục tiêu giành tối thiểu 2 HCV tại Thái Lan năm nay. Trao đổi trong quá trình tập luyện, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết toàn bộ tuyển thủ rất tập trung tập luyện và nỗ lực không để xảy ra các chấn thương vào giai đoạn quan trọng hiện tại.

Tại trường bắn súng quốc gia, xạ thủ Phạm Quang Huy bày tỏ tinh thần đang rất phấn chấn hướng tới SEA Games 33-2025. Cùng với tuyển thủ này, chuyên gia Mông Cổ của nội dung súng ngắn nữ cho biết tất cả xạ thủ đang tập trung những thời điểm quan trọng để tích lũy chuyên môn sẵn sàng đảm bảo kết quả thi đấu cao nhất.

Quyết tâm giành kết quả cao nhất

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam phấn đấu giành thành tích HCV ở SEA Games 33-2205. Ảnh: MINH CHIẾN

Từng đội tuyển thể thao quốc gia đã xây dựng kế hoạch cụ thể để giành HCV SEA Games 33-2025. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết sẽ làm việc với đại diện các bộ môn (Cục TDTT Việt Nam) và đại diện Ban huấn luyện ở buổi làm việc ngày 13-11 để nắm bắt sự chuẩn bị chi tiết nhất.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam cho biết thi đấu SEA Games 33-2025 sẽ gặp sự cạnh tranh rất quyết liệt từ chủ nhà Thái Lan cũng như các quốc gia khác. “Toàn đội quyết tâm giành kết quả cao nhất và tập trung vào nội dung trọng điểm đã được xây dựng chuyên môn”, HLV Trần Thị Vui của đội tuyển cầu mây cho biết.

Xạ thủ Phạm Quang Huy đang tập luyện chuẩn bị SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

HLV Nguyễn Thị Bắc của nội dung tiếp sức 4x400m nữ thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam đã báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn và tin tưởng mỗi tuyển thủ rất quyết tâm tập trung vào nội dung tranh tài tại SEA Games 33-2025. “Tại SEA Games 33-2025, Ban huấn luyện tính toán kỹ lực lượng của nội dung trọng điểm để phấn đấu đạt các chỉ tiêu HCV đề ra. Trong lần này, Ban huấn luyện sẽ chọn lựa nội dung phù hợp dành cho tuyển thủ Quách Thị Lan”, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu của đội tuyển điền kinh Việt Nam báo cáo.

Trong khi đó, các đội tuyển vật, karate, judo đang ở giai đoạn tập trung cao độ chuyên môn. Mỗi đội tuyển đểu xác định chỉ tiêu thành tích HCV và cam kết những tuyển thủ tốt nhất sẽ tự tin tới Thái Lan thi đấu.

MINH CHIẾN