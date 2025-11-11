Lễ rước đuốc SEA Games 33 diễn ra vào ngày 16-11

Lễ rước đuốc chào mừng SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 sẽ được chủ nhà Thái Lan tổ chức vào ngày 16-11, đồng thời tại 4 địa phương: Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima.

Chủ nhà Thái Lan thông báo về Lễ rước đuốc SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 vào ngày 16-11

Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 9 tới 20-12 tại các địa điểm: Bangkok, Chonburi và Songkhla của Thái Lan, với 50 môn thể thao và 574 nội dung thi đấu. Tiếp đó, Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games 13 được tổ chức tại tỉnh Nakhon Ratchasima từ ngày 20 tới 26-1-2026.

Thông tin từ ban tổ chức, Lễ rước đuốc của đại hội sẽ bắt đầu từ ngày 16-11 đi qua 4 địa phương: Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima. Sự kiện diễu hành rước đuốc dự kiến thu hút hơn 1.000 người/địa phương tham dự ở mọi lĩnh vực, ngành nghề và sự hiện diện của các đại sứ ASEAN nhằm lan tỏa thông điệp hữu nghị và đoàn kết trong khu vực. Với khẩu hiệu “Hòa nhập và Phát triển bền vững” (Inclusivity and Sustainability), Thái Lan bày tỏ quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội mang tính biểu tượng và truyền cảm hứng.

Phía trước sân vận động quốc gia Rajamangala là địa điểm tổ chức lễ diễu hành rước đuốc tại Bangkok

Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết, ban tổ chức SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 đã nhận được ngọn đuốc Hoàng gia để thắp sáng tại lễ khai mạc ở mỗi đại hội. Ở mỗi tỉnh/thành phố sẽ có sự tham gia của các vận động viên, đại diện các Hiệp hội Thể thao, ban điều hành và đại diện các nhà tài trợ.

Sau 18 năm, Thái Lan mới trở lại với vị trí chủ nhà đăng cai đại hội, do đó Ban tổ chức đang tất bật hoàn thiện các khâu chuẩn bị từ chuyên môn đến cơ sở vật chất, sẵn sàng cho một sân chơi sôi động và đầy thử thách vào cuối năm.

NGUYỄN ANH