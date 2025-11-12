Ông Nguyễn Hồng Minh sẽ được giao nhiệm vụ là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33

Đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025 đã xây dựng các kế hoạch chuyên môn và số thành viên để tham mưu tới Bộ VH-TT-DL.

Ông Nguyễn Hồng Minh (trái) dự kiến được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo tìm hiểu của SGGP, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh dự kiến được giao nhiệm vụ là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025.

Đến lúc này, ngành thể thao rà soát kỹ lưỡng từng thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam sang Thái Lan tranh tài vào tháng 12, qua đó trình Bộ VH-TT-DL xem xét trước khi phê duyệt quyết định. Trao đổi ngày 12-11, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Lúc này, các đội tuyển thể thao quốc gia đang chuẩn bị SEA Games 33-2025 được tập trung kỹ lưỡng tại các trung tâm huấn luyện. Ngành thể thao cũng quán triệt tinh thần các trung tâm đảm bảo sức khỏe, tinh thần và ổn định tâm lý để từng HLV, VĐV có kỹ, chiến thuật tốt nhất hướng tới hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được đề ra”.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và Ủy ban Olympic Việt Nam gặp mặt nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Hướng tới SEA Games 33-2025, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đứng trong top 3 quốc gia dẫn đầu về thành tích huy chương. Trong đó, ngành thể thao phấn đấu giành từ 80 tới 100 HCV tại các nội dung tham dự. Toàn Đại hội có 574 nội dung của 50 môn thể thao đưa vào tranh tài chính thức.

Tại ngày 12-11, Đoàn thể thao Việt Nam và Ủy ban Olympic Việt Nam đã có nhà tài trợ đồng hành đầu tiên tham dự SEA Games 33-2025. Qua đó, Công ty Hisamitsu (Nhật Bản) hỗ trợ 1.500 túi sản phẩm cho tất các HLV, VĐV, thành viên Đoàn thể thao Việt Nam để tăng cường việc giảm đau trong quá trình thi đấu, tập luyện.

Ông Nguyễn Hồng Minh cũng bày tỏ rằng Đoàn thể thao Việt Nam đang tích cực tìm kiếm thêm các nguồn lực xã hội hóa để có những khoản thưởng “nóng” động viên tinh thần HLV, VĐV thi đấu giành thành tích cao nhất ở Thái Lan vào tháng 12. Nếu không có gì thay đổi, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ công bố mức thưởng “nóng” trong thời gian tới.

MINH CHIẾN