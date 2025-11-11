Lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh có thể không tham dự SEA Games 33

Lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh nhiều khả năng sẽ không tranh tài tại SEA Games 33 sắp tới ở Thái Lan.

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh gần như chắc chắn vắng mặt tại SEA Games 33-2025. Ảnh: CỤC TDTTVN

Theo tìm hiểu, ban huấn luyện đã có những phương án chuyên môn để lựa chọn người phù hợp thay thế Trịnh Văn Vinh.

Một trong những nguyên do của sự vắng mặt lần này của Trịnh Văn Vinh là bởi đô cử này đã không đạt kết quả tốt nhất tại giải vô địch quốc gia 2025.

Ở giải vô địch quốc gia 2025, Trịnh Văn Vinh đã chuyển sang thi đấu hạng cân 65kg. Tuy nhiên, Văn Vinh chỉ đạt HCB với mức tổng cử 306kg (135kg cử giật, 171kg cử đẩy). Người giành HCV là Trần Minh Trí với thành tích tổng cử 310kg (138kg cử giật, 172kg cử đẩy). Theo quy định của môn cử tạ SEA Games 33-2025, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 1 VĐV tham dự 1 nội dung. Chính vì thế, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ lựa chọn chuyên môn đảm bảo nhất theo thành tích thi đấu là Trần Minh Trí tại hạng cân 65kg nam. Việc không có cơ kết quả nhất ở giải vô địch quốc gia 2025 khiến cho Trịnh Văn Vinh lỡ cơ hội góp mặt tại Thái Lan năm nay.

Cách đây 2 năm, Trần Minh Trí đã thi đấu SEA Games 32-2023 tại Campuchia và giành HCV hạng cân 67kg nam.

Nội dung thi đấu môn cử tạ tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan dành cho VĐV nam gồm hạng cân 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg và trên 94kg.

Ở kỳ SEA Games 32-2023, lực sĩ Trịnh Văn Vinh đã vắng mặt do tập trung chuyên môn vào giải vô địch châu Á 2025 (diễn ra cùng thời điểm) nhằm tranh suất tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Trước đó tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 ở Việt Nam, Trịnh Văn Vinh cũng không tham dự do chưa kết thúc án cấm doping. Như vậy ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp, lực sĩ này đều vắng mặt với những lý do khác nhau.

MINH CHIẾN