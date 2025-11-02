Lực sĩ cử tạ K’Dương được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Gương mặt trẻ của đội tuyển cử tạ Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất từ thành tích thi đấu xuất sắc.

Lực sĩ K'Dương khi thi đấu và giành HCV tại giải vô địch trẻ, thanh thiếu niên thế giới 2025. Ảnh: MINH MINH

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã ký Quyết định số 2106/QĐ-CTN về việc tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 33 Huân chương Lao động hạng Nhì và 19 Huân chương Lao động hạng Ba đối với 53 cá nhân thuộc các đội tuyển thể thao quốc gia.

Trong đó, lực sĩ K’Dương của đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trước thành tích giành HCV tại giải vô địch trẻ và thanh thiếu niên thế giới 2025.

Tại giải đấu trên được tổ chức ở Lima (Peru) trong tháng 5 năm nay, K’Dương thi đấu hạng cân 55kg nam đã giành được 1 HCV với nội dung cử đẩy (đạt 144kg) và 1 HCB cử giật (113kg) và 1 HCB tổng cử (257kg). Đây là lần đầu tiên, lực sĩ K’Dương được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trước thành tích thi đấu quốc tế đã có trong sự nghiệp.

Cùng tại Quyết định số 2106/QĐ-CTN, 3 lực sĩ giành HCB tại giải vô địch trẻ và thanh thiếu niên trẻ thế giới 2025 và 2 lực sĩ đã giành HCV giải vô địch cử tạ trẻ châu Á 2025 được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, có 4 HLV môn đội tuyển cử tạ và cử tạ trẻ Việt Nam được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đội tuyển muay Việt Nam có 14 VĐV và 10 HLV được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì trước thành tích giành HCV tại giải vô địch châu Á 2025 đã tổ chức tại Thái Nguyên vào tháng 6 năm nay. Việt Nam. Ngoài ra, 16 tuyển thủ đội tuyển muay Việt Nam và 1 HLV được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba với thành tích giành HCB giải vô địch châu Á 2025.

Trong khi đó, đội tuyển TDDC Việt Nam có 1 VĐV và 1 HLV được nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ thành tích thi đấu tại giải vô địch châu Á 2025 vào tháng 6 năm nay.

MINH CHIẾN