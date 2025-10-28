Lực sĩ cử tạ Y Liên giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Bahrain

Lực sĩ Y Liên đã giành huy chương quan trọng cho đội cử tạ Việt Nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: VĂN THẮNG

“Lực sĩ Y Liên đã nỗ lực thi đấu và đạt kết quả huy chương khích lệ. Chúng tôi rất vui khi em làm được thành tích này và xin chúc mừng VĐV”, HLV Lưu Văn Thắng chia sẻ về từ Bahrain sau khi lực sĩ Y Liên tranh tài xong hạng cân 53kg nữ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

Nội dung có 7 lực sĩ thi đấu. Y Liên đã khởi đầu mức tạ 78kg ở lượt cử giật đầu tiên nhưng không thành công. Lấy lại bình tĩnh, cô thực hiện lần 2 và thành công với mức tạ 79kg. Tại lượt đẩy thứ 3 của cử giật, Y Liên đạt mức tạ 82kg. Với kết quả này, Y Liên có tấm HCĐ về cử giật. Đứng đầu nội dung cử giật là lực sĩ Pak Hae Yon (CHDCND Triều Tiên) với kết quả 88kg.

Bước vào thi đấu cử đẩy, Y Liên gặp chút tâm lý nên rơi tại tại lượt của đầu tiên với mức 106kg. Tới lượt cử thứ 2, Y Liên không thành công. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã động viên lực sĩ của Việt Nam bình tĩnh thi đấu và tại lượt cử thứ 3, Y Liên thành công và đạt kết quả 106kg. Với thành tích này, Y Liên giành HCB. Trong thi đấu cử đẩy, lực sĩ Park Hae Yon đã giành HCV với kết quả 107kg.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã hoàn thành chương trình tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: VĂN THẮNG

Về tổng cử, Y Liên có thành tích 188kg đứng hạng nhì còn Park Hae Yon có vị trí số 1 với 195kg. Môn cử tạ của Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 chỉ xét các thành tích cử đẩy, cử giật để trao huy chương.

Đội cử tạ Việt Nam đã kết thúc tranh tài ở Bahrain với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Cùng trong ngày, Đoàn thể thao Việt Nam còn thi đấu nội dung đồng đội nữ môn xe đạp đường trường nhưng không giành được huy chương.

Tính tới ngày 28-10, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 14 huy chương (1 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ), đứng hạng 19.

MINH CHIẾN