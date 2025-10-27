Các môn khác

Đoàn Việt Nam tạm thời xếp hạng 24 tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Các VĐV trẻ của thể thao Việt Nam vẫn đang nỗ lực thi đấu để tìm tấm HCV đầu tiên dù đã có những cơ hội của mình.

Lực sĩ Hùng Văn Thế đã tranh tài tại Bahrain. Ảnh: TRUNG THÀNH
Tính tới hết ngày 26-10 theo giờ địa phương ở Bahrain, Đoàn thể thao Việt Nam đang tạm đứng hạng 24 trên bảng tổng sắp thành tích. Chúng ta đã giành được 5 HCB và 6 HCĐ qua các môn đã tranh tài.

Ở kết quả mới nhất, Đoàn thể thao Việt Nam có 2 tấm HCĐ môn cử tạ với thành tích của lực sĩ Hùng Văn Thế (56kg nam) và Đào Thị Yến (44kg nữ). Ngoài ra, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Phương giành HCB hạng cân 48kg nữ môn muay.

Đoàn thể thao Việt Nam còn tiếp tục tranh tài các nội dung tiếp theo tới ngày thi đấu cuối 30-10 tại Đại hội. Tất cả đang tích cực chuẩn bị hướng tới có tấm HCV đầu tiên ở Bahrain.

Trên bảng tổng sắp Đoàn thể thao Trung Quốc, Uzbekistan và Thái Lan đang giữ 3 vị trí dẫn đầu. Trong đó, thể thao trẻ Thái Lan tạm có 13 HCV để đứng vị trí hạng 3.

Tại đấu trường Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, thể thao Việt Nam góp mặt 50 VĐV tranh tài ở 11 môn thể thao. Chúng ta vẫn còn một số nội dung trọng điểm để tập trung đạt kết quả cao nhất. Hiện tại, 35 đoàn thể thao đã có VĐV giành được huy chương qua các nội dung tham dự. Khu vực Đông Nam Á hiện tại có VĐV Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines giành được huy chương. Các đoàn Thái Lan và Philippines, Malaysia đã có HCV.

MINH CHIẾN

