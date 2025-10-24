Đội xe đạp đường trường Việt Nam xếp hạng 7 tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Các cua-rơ đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam đã thi đấu nội dung đầu tiên tại Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) 2025 nhưng chưa có được tấm huy chương như chờ đợi.

Đội xe đạp đường trường Việt Nam đã thi đấu nội dung đầu tiên tại Bahrain. Ảnh: NGỌC VŨ

Ngày 24-10, theo giờ Việt Nam, đội xe đạp đường trường Việt Nam đã tranh tài nội dung tính giờ hỗn hợp đồng đội nam nữ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain.

Trước giờ thi đấu, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Đào Đức Kiên cùng lãnh đội xe đạp Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ động viên các cua-rơ thi đấu với tinh thần cao nhất hướng tới giành kết quả chuyên môn như sự chuẩn bị.

Đội hình tuyển xe đạp Việt Nam gồm các cua-rơ Dương Trung Hiếu, Trần Công Mẫn, Trần Khởi Minh, Bùi Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp, Nguyễn Khang Hà My. Kết thúc thi đấu, đội Việt Nam giành tổng thành tích 49’32”59 để đứng hạng 7. Vô địch nội dung là đội Kazakhstan với kết quả 45’19”39. Các vị trí thứ nhì và thứ ba tiếp theo là đội Đài Bắc Trung Hoa và đội Trung Quốc.

Đội xe đạp đường trường Việt Nam phấn đấu giành huy chương tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Sau nội dung tính giờ hỗn hợp đồng đội nam nữ, đội xe đạp Việt Nam còn tranh tài nội dung tính giờ cá nhân nam, tính giờ cá nhân nữ và xuất phát đồng hàng nam, xuất phát đồng hàng nữ.

“Chúng tôi vẫn tập trung vào một số nội dung thế mạnh hướng tới giành kết quả tốt nhất. Các em VĐV đang giữ tinh thần tốt để hoàn thành nhiệm vụ”, lãnh đội Nguyễn Ngọc Vũ chia sẻ từ Bahrain.

MINH CHIẾN