Khai mạc Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) 2025 chính thức bước vào tranh tài sau khi Lễ khai mạc được diễn ra tại Bahrain.

Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 chính thức bắt đầu tại Bahrain. Ảnh: OCA
Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 chính thức bắt đầu tại Bahrain. Ảnh: OCA

Tối muộn ngày 22-10, Lễ khai mạc Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 đã được chủ nhà Bahrain tổ chức với các nội dung hấp dẫn, nhiều màu sắc mang tới các đoàn thể thao tham dự.

Mang thông điệp “Cùng nhau tỏa sáng”, Lễ khai mạc đã diễn ra với chương trình nghệ thuật kết hợp giữa hiện đại và nét văn hóa truyền thống của chủ nhà Bahrain.

Tại Lễ khai mạc, các đoàn thể thao đã diễu hành theo quy định. Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt trong Lễ khai mạc với 2 gương mặt tham gia cầm cờ là tuyển thủ Bùi Tuấn Tú (điền kinh) và Đỗ Phương Nguyên (muay).

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025 tại Bahrain với 75 thành viên. Trong đó, lực lượng VĐV là 50 người còn lực lượng HLV là 15 người. Chúng ta tham gia tranh tài ở 11 môn thể thao. Lực lượng tham gia thi đấu ở các môn cầu lông (1 VĐV), jujitsu (5), boxing (3), judo (2), vật (4), điền kinh (2), golf (6), cử tạ (4), taekwondo (6), xe đạp (6), muay (11).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Đào Đức Kiên cho biết các VĐV tự tin bước vào thi đấu tại Đại hội để giành thành tích tốt nhất mang vinh quang về cho tổ chức. Theo lịch, hôm nay 23-10, tuyển thủ của đoàn thể thao Việt Nam sẽ ra quân thi đấu tại các môn gồm điền kinh, muay, boxing, golf và taekwondo. và Golf.

Đại hội diễn ra từ ngày 22-10 tới 30-10 với 28 môn thể thao chính thức.

