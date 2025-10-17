Đoàn thể thao Việt Nam nhận nhiệm vụ giành 3-4 HCV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) 2025 đã nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam ngày 17-10.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày 17-10, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã chủ trì buổi giao nhiệm vụ tranh tài đối với Đoàn thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025 ở Bahrain.

“Đây là Đại hội thể thao có ý nghĩa chuyên môn đối với các HLV, VĐV thể thao trẻ. Chúng tôi tin tưởng các HLV, VĐV tham dự tại Bahrain sẽ tuân thủ kỷ luật và Đoàn thể thao đảm bảo các điều kiện thi đấu tốt nhất dành cho các VĐV. Trên hết, các VĐV phải có ý chí quyết tâm giành thành tích cao nhất, phải vượt qua chính mình…”, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt đã phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị đối với AYG 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Báo cáo sự chuẩn bị của các thành viên, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại AYG 2025 – ông Đào Đức Kiên cho biết HLV, VĐV đang giữ sự tập trung cao nhất hướng tới thi đấu với nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 3 tới 4 HCV tại AYG 2025.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025 tại Bahrain với 75 thành viên. Trong đó, lực lượng VĐV là 50 người còn lực lượng HLV là 15 người. Chúng ta tham gia tranh tài ở 11 môn thể thao. Lực lượng tham gia thi đấu ở các môn cầu lông (1 VĐV), jujitsu (5), boxing (3), judo (2), vật (4), điền kinh (2), golf (6), cử tạ (4), taekwondo (6), xe đạp (6), muay (11).

Các thành viên sẵn sàng góp mặt đấu trường lớn nhất của thể thao trẻ châu Á. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong buổi nhận nhiệm vụ, tuyển thủ cử tạ Hùng Văn Thế đã khẳng định sẽ cùng các đồng đội quyết tâm giành thành tích cao nhất tại Bahrain để xứng đáng với sự chuẩn bị chuyên môn thời gian qua. Theo lịch, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ sang Bahrain ngày 20-10. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 22-10 tới 30-10.

MINH CHIẾN