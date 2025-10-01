Thành lập Đoàn thể thao Việt Nam với 75 thành viên tham dự Đại hội trẻ châu Á (AYG) 2025

Thể thao Việt Nam tham dự 75 thành viên tại AYG 2025 ở Bahrain. Ảnh: OCA

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đấu trường trên tại Bahrain từ ngày 16-10 tới 1-11 gồm 75 thành viên. Cục TDTT Việt Nam trao nhiệm vụ trưởng đoàn cho ông Đào Đức Kiên (Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao). Ngoài trưởng đoàn, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025 có 4 cán bộ, 3 nhân viên y tế, còn lại là thành phần HLV, VĐV thi đấu chuyên môn.

Chúng ta sẽ tham dự các môn gồm cầu lông (1 VĐV), jujitsu (5), boxing (3), judo (2), vật (4), điền kinh (2), golf (6), cử tạ (4), taekwondo (6), xe đạp (6), muay (11). Trong số này, một số gương mặt nổi bật của thể thao trẻ Việt Nam tham dự AYG 2025 như Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Ngọc Thảo Thơm, Đinh Kiều Trang, Hoàng Lê Quỳnh Như, Hồ Anh Huy, Lê Chúc An, Hùng Văn Thế, Bùi Mai Phương, Trần Khởi Minh, Trần Quốc Bảo, Lê Phan Tuấn Kiệt, Dương Ngọc Thái Bảo, Nông Bảo Ngọc, Đinh Thị Ru Na…

Ông Đào Đức Kiên (giữa) là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại AYG 2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Từng đội tuyển thể thao tham dự giải đều đặt mục tiêu nỗ lực giành thành tích cao nhất. Hiện tại, tất cả VĐV tập huấn đã được hưởng chế độ dinh dưỡng nâng cao để đảm bảo sức khỏe trước khi tranh tài.

Lần gần nhất Đại hội thể thao trẻ châu Á được tổ chức vào năm 2013. Khi đó, thể thao trẻ Việt Nam giành thành tích 5 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ.

AYG 2025 có 24 môn thể thao (31 phân môn) tổ chức chính thức và 2 môn thể thao trình diễn là kurash, pencak silat. Ban tổ chức đã ban hành lịch thi đấu để các quốc gia nắm bắt tại cuộc tranh tài lần này. Các môn được tổ chức chính thức: bóng rổ 3x3, điền kinh, cầu lông, boxing, đua lạc đà, đua ngựa nghệ thuật, thể thao điện tử (E-sports), futsal, golf, bóng ném, judo, jujitsu, kabaddi, võ thuật tổng hợp – MMA, muay, xe đạp đường trường, bơi, bóng bàn, taekwondo, teqball, triathlon, bóng chuyền (bãi biển, trong nhà), cử tạ, vật (bãi biển, trong nhà).

MINH CHIẾN