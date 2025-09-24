Nhà vô địch cử tạ Hùng Văn Thế được chọn tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Lực sĩ từng giành 3 HCV tại giải cử tạ vô địch trẻ châu Á 2025 Hùng Văn Thế có suất tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) 2025.

Lực sĩ Hùng Văn Thế đã có kết quả tốt tại giải vô địch trẻ châu Á 2025. Ảnh: MINH MINH

Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam cho biết, lực sĩ Hùng Văn Thế là thành viên tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

Tháng 7 năm nay, Hùng Văn Thế là gương mặt thi đấu nổi bật của đội cử tạ Việt Nam tại giải vô địch trẻ châu Á 2025. Trên sàn đấu ở Kazakhstan, Hùng Văn Thế giành 3 HCV hạng cân 56kg nam với kết quả lần lượt là 105kg cử giật, 137kg cử đẩy và 242kg tổng cử. HLV Lưu Văn Thắng của đội cử tạ trẻ Việt Nam cho biết Hùng Văn Thế đang tập luyện tốt để sẵn sàng tới AYG 2025 tranh tài.

12 năm trước, cử tạ Việt Nam thi đấu Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 và giành 1 HCB hạng cân 56kg nam. Lực sĩ có huy chương là Nguyễn Trần Anh Tuấn.

Liên đoàn cử tạ châu Á cho biết môn cử tạ tại AYG 2025 thu hút 170 lực sĩ của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự. Các nội dung được tổ chức gồm 56kg, 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg, trên 94kg dành cho nam và 44kg, 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, trên 77kg đối với nữ. Toàn môn đấu có 32 bộ huy chương sẽ được trao.

Giới chuyên môn dự báo, lực sĩ trẻ của các đội Uzbekistan, Trung Quốc, Iran, Thái Lan và Kazakhstan là người chiếm ưu thế chuyên môn.

Đội cử tạ Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu giành huy chương tại AYG 2025. Ngoài Hùng Văn Thế, chúng ta còn có một số lực sĩ triển vọng sẽ tham dự gồm Nguyễn Thành Duy, Đào Thị Yến và Y Liên. Các gương mặt đã thi đấu giải vô địch trẻ châu Á 2025 trong tháng 7 năm nay.

Môn cử tạ của YAG 2025 sẽ tranh tài tại Bahrain từ ngày 26 tới 30-10.

MINH CHIẾN