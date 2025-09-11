Tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền được trao suất tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Nguyễn Thị Thu Huyền sẽ tham dự AYG 2025 tại Bahrain vào tháng 10 sắp tới. Ảnh: VBF

Nguyễn Thị Thu Huyền sẽ là đại diện của cầu lông Việt Nam được trao cơ hội thi đấu tại Bahrain vào tháng 10 tới đây. Thu Huyền không tham dự giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 (Vietnam Open 2025) đang tổ chức ở TPHCM. Hiện tại, cô có mặt ở Malaysia thi đấu giải quốc tế International Serie 2025 tích lũy thêm chuyên môn trước khi lên đường tới Bahrain.

Hiện tại, Thu Huyền đang đứng hạng 599 thế giới. Thành tích quốc tế khả quan gần nhất của tay vợt này là vị trí hạng 3 đơn nữ U15 tại giải cầu lông quốc tế International Grand Prix 2025 tại Indonesia (tháng 7-2025). Trong giải International Serie 2025 ở Malaysia lúc này, cô dừng bước sau trận đầu tiên vòng sơ loại đơn nữ. Tại giải, tay vợt Bùi Bích Phương giành vào tứ kết để gặp đối thủ Chen Han (Đài Bắc Trung Hoa) ngày 11-9.

Lần gần nhất AYG được tổ chức trước khi diễn ra năm nay tại Bahrain là năm 2013 ở Trung Quốc. Lúc đó, Nguyễn Thùy Linh đã tham dự Đại hội tuy nhiên cô dừng bước tại vòng 1/8 nội dung đơn nữ.

Giới chuyên môn kỳ vọng tại AYG 2025, Nguyễn Thị Thu Huyền sẽ thi đấu với khả năng tốt nhất để đạt kết quả cao. Trong giải các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia 2025 vừa kết thúc, Nguyễn Thu Huyền đã giành HCV đơn nữ U15 và HCV đôi nam nữ U15.

MINH CHIẾN