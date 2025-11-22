Tay vợt Nguyễn Hải Đăng rút khỏi giải Ấn Độ để chuẩn bị cho SEA Games 33

Nguyễn Hải Đăng sẽ không thi đấu tại Ấn Độ mà tập trung chuẩn bị chuyên môn trong nước trong thời gian trước tham dự SEA Games 33-2025.

Nguyễn Hải Đăng sẽ tập toàn thời gian trong nước trước khi tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng quyết định không tham dự giải quốc tế tại Ấn Độ được tổ chức từ ngày 25-11 tới 30-11 để toàn tâm chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025.

Theo chuẩn bị của Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam, Nguyễn Hải Đăng sẽ được trao suất chính thức sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Vì vậy, tuyển thủ này rất tập trung chuẩn bị chuyên môn để có tâm lý tốt nhất ở cuộc đấu quyết định này. Giải quốc tế gần nhất mà tay vợt người TPHCM tham dự mới đây là Masters 2025 ở Hàn Quốc. Trước đó vào tháng 10, Nguyễn Hải Đăng đã giành vị trí hạng 3 đơn nam tại giải cầu lông quốc tế Indonesia Masters II 2025.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Hải Đăng chưa từng giành được huy chương khi tham gia những kỳ SEA Games trước đây. Dẫu thế, tay vợt nam số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại này rất muốn cải thiện thành tích ở Thái Lan. “Chuyên gia và ban huấn luyện đang chuẩn bị chuyên môn tối ưu nhất và giữ tinh thần cho từng tuyển thủ có sự sẵn sàng đối với chuyên môn chuẩn bị SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên đã trao đổi.

Như vậy gần như chắc chắn từ nay tới trước khi sang Thái Lan, Nguyễn Hải Đăng sẽ không tham dự giải đấu quốc tế nào mà tập trung chuẩn bị tại điểm tập huấn của đội tuyển cầu lông Việt Nam ở Bắc Ninh.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, tay vợt Lê Đức Phát cũng xin rút không tham dự giải quốc tế tại Ấn Độ để tập trung chuẩn bị SEA Games 33-2025 vào giai đoạn quyết định lúc này.

MINH CHIẾN