Nguyễn Hải Đăng xếp hạng 3 đơn nam giải Masters 2025 tại UAE

Nguyễn Hải Đăng đã thua tại bán kết nên có hạng 3 giải ở UAE. Ảnh: DP

Nguyễn Hải Đăng đã thi đấu trận bán kết trước đối thủ hạt giống số 6 Joakim Oldorff (Phần Lan). 2 tay vợt chơi với nhịp độ cao ngay khi khởi đầu để giành các điểm số cho mình. Tại ván đầu, Hải Đăng đã bám đuổi đối thủ sít sao nhưng vào những thời điểm cuối, tay vợt của Việt Nam để đối thủ vượt lên bằng chiến thắng 21/17. Ván thứ 2, Hải Đăng tìm cơ hội giành lại thế cân bằng nhưng không thành công và thua tiếp 17/21. Chung cuộc, Hải Đăng để thua 0-2 nên dừng bước ở bán kết.

Việc dừng bước tại bán kết giúp Nguyễn Hải Đăng có vị trí hạng 3 đơn nam ở UAE lần này. Giải cầu lông quốc tế Masters 2025 có cấp độ BWF World Tour Super 100 của cầu lông thế giới. Nguyễn Hải Đăng là VĐV duy nhất của Việt Nam tham gia giải này.

Hiện tại, Nguyễn Hải Đăng đang là tay vợt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng nam của cầu lông thế giới với vị trí 64.

Sau giải đấu tại UAE, Nguyễn Hải Đăng sẽ tham dự một số giải quốc tế để tích lũy thêm chuyên môn. Tính từ đầu năm 2025 tới nay, giải tại UAE mới là giải quốc tế đầu tiên mà Nguyễn Hải Đăng lọt vào bán kết nội dung đơn nam. Trước đó, tay vợt người TPHCM chỉ lọt tới tứ kết các giải quốc tế do vậy hạng 3 đơn nam tại UAE là kết quả khích lệ.

MINH CHIẾN