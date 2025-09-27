Tay vợt Vũ Thị Trang và Nguyễn Hải Đăng nhận ngôi á quân giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025

Cầu lông TPHCM đã có Vũ Thị Trang và Nguyễn Hải Đăng lọt vào chung kết đơn nữ, đơn nam tại giải nhưng lại thua trận đáng tiếc.

Nguyễn Hải Đăng có ngôi á quân đơn nam giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 27-9, giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 khép lại với 5 trận chung kết quyết định. Chung kết đơn nam năm nay là cuộc đối đầu giữa 2 gương mặt xuất sắc nhất Lê Đức Phát (Quân đội) và Nguyễn Hải Đăng (TPHCM). Hải Đăng có sự chuẩn bị tốt để sẵn sàng thi đấu trận chung kết tìm tấm HCV cho mình. Ván đầu, 2 tay vợt giằng co quyết liệt. Tay vợt của đội cầu lông TPHCM tưởng chừng có thể vượt lên chiến thắng nhưng lại không thành công. Lê Đức Phát đã giành thắng lợi 25/23 tại ván đầu tiên. Ván thứ 2, Hải Đăng có phần xuống thể lực và Đức Phát không gặp trở ngại để thắng tiếp với kết quả 21/15.

Giành chiến thắng 2-0, tay vợt Lê Đức Phát giành ngôi vô địch đồng thời bảo vệ vị trí số 1 từng có tại giải năm ngoái. Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã nỗ lực nhưng chưa thành công ở cuộc đấu năm nay.

Trận chung kết nữ là cuộc so tài giữa Vũ Thị Trang (TPHCM) và Trần Thị Phương Thúy (Bắc Ninh). Vũ Thị Trang chơi tốt ván đầu, giành chiến thắng 21/12. Tuy nhiên, cô lại để đối phương lấy lại tinh thần, giành thắng lợi trong 2 ván sau với tỷ số lần lượt 21/15, 21/12. Thua chung cuộc 1-2, Vũ Thị Trang để lỡ ngôi vô địch đơn nữ đầy tiếc nuối.

Cùng ngày cuối, cặp tay vợt Trần Đình Mạnh, Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng) giành HCV đôi nam nữ; Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Linh (Hưng Yên) giành HCV đôi nữ và Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng) vô địch đôi nam.

MINH CHIẾN