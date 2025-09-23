Tay vợt Nguyễn Hải Đăng xếp hạng 64 thế giới

Nguyễn Hải Đăng đã bị tụt bậc trên bảng xếp hạng thế giới của BWF dẫu vậy vẫn đang là tuyển thủ nam số 1 Việt Nam.

Nguyễn Hải Đăng xuống hạng 64 thế giới của BWF. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Hải Đăng đã tụt 3 bậc, xuống vị trí 64 thế giới tại bảng xếp hạng cầu lông quốc tế BWF công bố ngày 23-9. Hải Đăng không lọt vào bán kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 vừa qua vì thế bị tụt bậc trên bảng xếp hạng lần này. Lúc này, tay vợt của cầu lông TPHCM đang tham dự giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 ở Gia Lai với quyết tâm giành vị trí cao nhất nội dung đơn nam.

Trên bảng xếp hạng thế giới của BWF, Lê Đức Phát tụt 1 bậc xuống hạng 95 thế giới. Tay vợt từng tham dự Olympic Paris (Pháp) không có thành tích tốt thời gian qua nên bị rơi bậc xuống gần nhóm ngoài thứ hạng 100 thế giới.

Về nữ, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục giữ bậc 17 thế giới. Thùy Linh bỏ cuộc tại vòng 1 giải Masters 2025 ở Trung Quốc nhưng chưa bị ảnh hưởng về thứ bậc ở BWF. Tay vợt này không thi đấu giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Dự kiến trong tháng 10, Thùy Linh sẽ có 1 giải quốc tế để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Trong lúc này, Vũ Thị Trang đã tụt 5 bậc, xuống hạng 143 thế giới. Tay vợt của cầu lông TPHCM có mặt tranh tài giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết dự kiến sẽ đăng ký Thùy Linh và Vũ Thị Trang tham gia nội dung đơn nữ tại SEA Games 33-2025 cuối năm nay.

MINH CHIẾN