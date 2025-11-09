Nguyễn Thùy Linh để thua đáng tiếc trong trận chung kết đơn nữ giải cầu lông Masters Hàn Quốc

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã có cơ hội lên ngôi vô địch giải cầu lông quốc tế Masters 2025 ở Hàn Quốc nhưng không thành công.

Nguyễn Thùy Linh có ngôi á quân tại giải đấu ở Hàn Quốc. Ảnh: BÙI BẰNG

Nguyễn Thùy Linh (hạt giống số 2) gặp hạt giống số 1 Chiu Pin-Chian (Đài Bắc Trung Hoa) tại trận chung kết đơn nữ giải đấu được diễn ra buổi trưa ngày 9-11 theo giờ địa phương. Thùy Linh giành quyền phát cầu đầu tiên tại ván thứ nhất. Tay vợt của Việt Nam chơi quyết tâm để chiếm ưu thế trước đối thủ. Thế nhưng, Chiu Pin-Chian vẫn có sự nhỉnh hơn trong các pha đập cầu quyết định để thắng 21/16.

Ván thứ 2, Nguyễn Thùy Linh nỗ lực tìm cơ hội giành chiến thắng để lấy lại sự cân bằng. Tiếc rằng, cô không thành công. Tay vợt của Việt Nam tiếp tục thua 15/21. Chung cuộc, Nguyễn Thùy Linh thua 0-2 tại trận chung kết nên nhận ngôi á quân.

Giải Masters 2025 ở Hàn Quốc có cấp độ BWF World Tour Super 300. Nguyễn Thùy Linh là tay vợt duy nhất của Việt Nam lọt vào chung kết 1 nội dung tại giải này. Chúng ta đã có đại diện tham dự nội dung đơn nam và đôi nam nhưng không thành công.

Thua tại trận chung kết, Nguyễn Thùy Linh vẫn chưa thể hiện thực mục tiêu giành vô địch giải quốc tế góp mặt trong năm 2025. Tính tới lúc này, cô đã vào 4 trận chung kết các giải quốc tế trong năm 2025 nhưng đều giành ngôi á quân. Lần lượt các giải Đức mở rộng, Canada mở rộng, Việt Nam mở rộng và Masters tại Hàn Quốc đã mang cơ hội chiến thắng cho cô nhưng Thùy Linh còn thiếu sự thành công cuối cùng.

Sau giải đấu này, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục sẽ tham dự giải đấu quốc tế tại Australia. Cô sẽ không sang Nhật Bản thi đấu vào tuần tới.

MINH CHIẾN