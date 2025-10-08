Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự nhiều giải cầu lông quốc tế quan trọng của châu Á

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiếp tục thi đấu các giải cầu lông quốc tế quan trọng ở châu Á để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Nguyễn Thùy Linh đang tập trung tham dự nhiều giải quốc tế để đạt chuyên môn tốt nhất. Ảnh: DP

Ngày 7-10, Liên đoàn cầu lông thế giới BWF công bố bảng xếp hạng mới nhất và Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ vị trí 18 đơn nữ.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải Masters 2025 ở Hàn Quốc từ ngày 4 tới 9-11 sắp tới. Đây là giải có cấp độ BWF World Tour Super 300 của cầu lông thế giới.

Nguyễn Thùy Linh đã hồi phục chấn thương gặp phải tại giải Masters 2025 ở Trung Quốc vào đầu tháng 9. Cô vừa tham dự giải đấu mời có quỹ thưởng cao BXL Badminton Tournament 2025 (BDMNTN-XL) tại Indonesia. Đây là giải đấu hỗn hợp đồng đội nam nữ. Tuy nhiên, giải đấu không phải hệ thống chính thức của BWF.

Thùy Linh đã trở lại Việt Nam tiếp tục tích lũy thể lực để tham dự chuỗi giải đấu quốc tế tổ chức ở châu Á. Giải Masters 2025 ở Hàn Quốc là sự khởi đầu của tay vợt này. Tiếp sau đó, Thùy Linh sẽ sang Nhật Bản ngày 16-11 tham dự giải Masters 2025 cấp độ BWF World Tour Super 500 gồm nhiều tay vợt hàng đầu thế giới góp mặt. Kết thúc giải ở Nhật Bản, Nguyễn Thùy Linh dự kiến tới Ấn Độ thi đấu và đây cũng là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi cô lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, tay vợt nam số 1 Việt Nam Nguyễn Hải Đăng tiếp tục tới Indonesia thi đấu. Hải Đăng vừa góp mặt giải Masters 2025 tại UAE và đứng hạng 3 đơn nam. Tuy vậy, đây là giải cấp độ BWF World Tour Super 100 của cầu lông thế giới. Từ ngày 21 tới 26-10, tay vợt tham dự giải Masters 2025 ở Indonesia để tích lũy thêm kinh nghiệm.

MINH CHIẾN