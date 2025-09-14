Nguyễn Thùy Linh sang Trung Quốc thi đấu ngay sau giải Vietnam Open 2025

Nguyễn Thùy Linh sẽ sang Trung Quốc thi đấu ngay sau giải Việt Nam mở rộng 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, Nguyễn Thùy Linh sẽ dự giải quốc tế Trung Quốc Masters 2025 ngay khi kết thúc giải Việt Nam mở rộng 2025.

Chương trình giải Trung Quốc Masters 2025 diễn ra từ ngày 16-9 tới 21-9. Đây là giải thuộc cấp độ BWF World Tour Super 750 của thế giới do vậy quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu tham dự. Nguyễn Thùy Linh không được chọn là hạt giống và cô được bốc thăm gặp tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min trong vòng đầu tiên.

Đây sẽ là cuộc tái đấu thú vị giữa Nguyễn Thùy Linh và Yeo Jia Min. Cách đây nửa năm, Nguyễn Thùy Linh đọ sức với Yeo Jia Min nhưng thua tại chung kết đơn nữ giải cầu lông Đức mở rộng 2025. Hiện tại, Yeo Jia Min giữ hạng 15 thế giới còn Nguyễn Thùy Linh có hạng 18.

Ngoài Nguyễn Thùy Linh và Yeo Jia Min, nhiều tay vợt hàng đầu Đông Nam Á sẽ có mặt thi đấu tại Trung Quốc sắp tới như Pornpawee Chochuwong, Supanida Katethong, Busanan Ongbamrungphan (Thái Lan), Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia), Ratchanok Intanon (Thái Lan)…

Mục tiêu của Nguyễn Thùy Linh đang hướng tới lọt vào top 15 đơn nữ thế giới. Do vậy cô tập trung thi đấu để giành các kết quả tốt nhất trong hệ thống thi đấu từ cấp độ BWF World Tour Super 300 trở lên. Cô đang tham dự giải Việt Nam mở rộng 2025 tại TPHCM, thuộc cấp độ BWF World Tour Super 100.

