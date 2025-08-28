Giành chiến thắng thuyết phục, Nguyễn Thùy Linh vào vòng 3 giải vô địch thế giới 2025

Tay vợt nữ số 1 cầu lông Việt Nam lần đầu tiên giành quyền vào vòng 3 tại giải vô địch thế giới khi thể hiện phong độ ấn tượng.

Nguyễn Thùy Linh đã vào vòng 3 tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: VBF

Rạng sáng ngày 28-8 theo giờ Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục giành chiến thắng tại trận đấu vòng 2 đơn nữ ở giải vô địch thế giới 2025 tranh tài tại Pháp.

Thùy Linh gặp đối thủ Kirsty Gilmour (Scotland), hạng 31 thế giới, để tìm cơ hội đi tiếp. Trong cả 2 ván đấu, tay vợt của chúng ta là người chủ động giữ sự chủ động để đối thủ phải phòng thủ trong nhiều tình huống cầu khó. Ván đầu tiên, Thùy Linh vượt lên thắng 21/17. Ván thứ 2, từng tay vợt thi đấu thận trọng và chắt chiu cơ hội để giành điểm. Vào thời điểm quyết định, Thùy Linh kết quả chính xác các quả đập cầu tấn công và thắng 23/21.

Thắng 2-0 chung cuộc, Thùy Linh giành quyền vào vòng 3 để gặp hạt giống số 4 người Trung Quốc Chen Yu Fei. Kết quả ghi nhận lần đầu tiên Thùy Linh tiến sâu tại nội dung đơn nữ tại giải vô địch thế giới bởi trước đây cô thường dừng bước sau vòng đầu tiên.

Tuy nhiên, cầu lông Việt Nam đã chứng kiến 2 thất bại trong rạng sáng ngày 28-8. Tay vợt Vũ Thị Trang để thua với tỷ số 0-2 (17/21, 18/21) trước hạt giống số 14 Gao Fang Jie (Trung Quốc) tại vòng 2 đơn nữ trong khi 2 tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh thất thủ thua 0-2 trước Lee Jhe-Huei, Yang Po-Hsuan (Đài Bắc Trung Hoa) ở vòng 2 đôi nam.

Như vậy, đội tuyển cầu lông Việt Nam chỉ còn Nguyễn Thùy Linh thi đấu tại Pháp. Chúng ta tham dự các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam tại giải năm nay. Giải thi đấu đến ngày 31-8.

MINH CHIẾN