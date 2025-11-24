Tay vợt TPHCM Phan Phúc Thịnh giành ngôi vô địch giải cầu lông tại châu Phi

Phan Phúc Thịnh là 1 trong những tay vợt trẻ có triển vọng của cầu lông TPHCM. Ảnh: P.THỊNH

Giải đấu đã khép lại vào ngày 23-11 theo giờ địa phương tại Botswana. Phan Phúc Thịnh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam tham dự nội dung đơn nam tại giải. Vượt qua các trận tại từng vòng đấu, Phan Phúc Thịnh góp mặt chung kết gặp đối thủ Tanmoy Bikash Boruah (Ấn Độ, hạt giống số 8).

Tại ván đầu, Phúc Thịnh đã thi đấu áp đảo để vượt lên thắng đối thủ với tỷ số 21/13. Tuy nhiên tại ván thứ 2, tay vợt người TPHCM không thể giữ được ưu thế nên để đối thủ giành lại chiến thắng với kết quả 21/9. Trong ván thứ ba, 2 tay vợt đã giành nhau từng điểm và Phúc Thịnh đã ghi điểm số vào thời điểm quyết định để thắng 21/19.

Chung cuộc, Phan Phúc Thịnh thắng đối thủ 2-1 và lên ngôi vô địch đơn nam giải Botswana International 2025. Đây được xem là một trong những kết quả khích lệ cho cá nhân tay vợt này. Trước khi sang Botswana thi đấu, Phan Phúc Thịnh đã được tranh tài giải đấu tại Zambia nhưng chỉ lọt tới tứ kết đơn nam.

Tính từ đầu năm 2025 tới nay, Phan Phúc Thịnh đã tham dự một số giải quốc tế nhưng mới có ngôi vô địch đầu tiên là tại giải Botswana International 2025. Sau các tay vợt đàn anh như Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hải Đăng thì Phan Phúc Thịnh là 1 trong những gương mặt trẻ có sự phát triển chuyên môn thời gian qua.

MINH CHIẾN