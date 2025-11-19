Nguyễn Thùy Linh sớm chia tay giải cầu lông Australia mở rộng 2025

Tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam để thua đáng tiếc tại trận đầu tiên của vòng 1 nên sớm dừng bước.

Nguyễn Thùy Linh không có kết quả tốt nhất tại giải Australia mở rộng 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng 19-11 theo giờ Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh ra tranh tài trận đầu tiên nội dung đơn nữ tại giải cầu lông quốc tế Australia mở rộng 2025 đang diễn ra tại Sydneys (Australia).

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh là Lin Hsiang Ti (Đài Bắc Trung Hoa). Cả 2 tay vợt không được xếp hạt giống tại giải. Ván đầu, Thùy Linh cùng tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa thi đấu thật sự giằng co để mang lại những pha ghi điểm hấp dẫn nhất. Kết thúc ván đấu, Thùy Linh để thua 23/25. Ván thứ 2, tay vợt của Việt Nam có phần xuống sức trong khi Lin Hsiang Ti đạt sự tự tin và tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa đã thắng 21/13.

Thua chung cuộc 0-2, Nguyễn Thùy Linh dừng bước tại giải Australia mở rộng 2025 sau 44 phút tranh tài. Giải đấu là thuộc cấp độ BWF World Tour Super 500 của cầu lông thế giới. Đây cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng của Thùy Linh trong thời điểm hiện tại và cô sẽ về nước tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng đến tranh tài SEA Games 33-2025. Trước khi tới Australia, Nguyễn Thùy Linh đã giành ngôi á quân đơn nữ giải Masters 2025 tại Hàn Quốc nhưng đó là giải cấp độ BWF World Tour Super 300.

Trên bảng xếp hạng vừa công bố của BWF, Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ vị trí 21 đơn nữ thế giới. Tay vợt rất chờ đợi có thể lọt vào top 20 thế giới qua đó sẽ có lợi thế khi bốc thăm chuyên môn tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN