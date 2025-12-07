Nguyễn Thùy Linh và cầu lông nữ Việt Nam bỏ lỡ suất bán kết nội dung đồng đội SEA Games 33

Các tay vợt cầu lông nữ của Việt Nam chờ cơ hội có thể giành huy chương nội dung đồng đội tại SEA Games 33-2025 nhưng không thành công.

Nguyễn Thùy Linh đã có chiến thắng nhưng chưa đủ giúp đội cầu lông Việt Nam vượt qua đội Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 7-12, đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam đã thi đấu tứ kết đồng đội trước đội Malaysia. Theo sắp xếp, các tay vợt của Việt Nam sẽ thi đấu lần lượt là Nguyễn Thùy Linh (trận đơn nữ đầu tiên), Vũ Thị Trang (trận đơn nữ thứ 2), Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh (đôi nữ thứ 3), Bùi Bích Phương (đơn nữ thứ 4), Nguyễn Thùy Linh/Vũ Thị Trang (đôi nữ thứ 5).

Nguyễn Thùy Linh khởi đầu suôn sẻ khi thắng Karupathevan Letshanaa (Malaysia) tại trận đơn đầu tiên. Tay vợt nữ số 1 của Việt Nam thi đấu hiệu quả vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 (15/21, 21/10, 23/21). Chiến thắng của Thùy Linh mang lại tâm lý tốt cho các đồng đội để tiếp tục tranh tài các trận tiếp theo.

Tuy nhiên, chúng ta không thể có kết quả áp đảo trước đội nữ Malaysia. Tại trận thứ 2, Vũ Thị Trang thua 1-2 trước Wong Ling Ching. Trong trận thứ 3, Phạm Thị Diệu Ly và Phạm Thị Khánh thua 0-2 trước đôi của Malaysia. Ở trận đấu đơn tiếp theo, Bùi Bích Phương gác vợt 0-2 (19/21, 19/21) trước Siti Zulaikha.

Chung cuộc, đội nữ Việt Nam thua 1-3 trước đội Malaysia. Trận thua khiến chúng ta không có suất vào bán kết đồng thời không giành được huy chương ở nội dung này tại SEA Games 33-2025.

Một trong những điểm đáng tiếc của đội tuyển cầu lông là tay vợt quan trọng Trần Thị Phương Thúy bị đau trước giờ thi đấu nên không ra sân tranh tài.

Như vậy, đội tuyển cầu lông Việt Nam chỉ còn trông chờ cơ hội giành huy chương ở nội dung đơn và đôi tại những ngày tiếp theo.

Hình ảnh các tay vợt Việt Nam thi đấu trước đội Malaysia:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)