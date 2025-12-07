Cầu lông

Nguyễn Thùy Linh và cầu lông nữ Việt Nam bỏ lỡ suất bán kết nội dung đồng đội SEA Games 33

SGGPO

Các tay vợt cầu lông nữ của Việt Nam chờ cơ hội có thể giành huy chương nội dung đồng đội tại SEA Games 33-2025 nhưng không thành công.

Nguyễn Thùy Linh đã có chiến thắng nhưng chưa đủ giúp đội cầu lông Việt Nam vượt qua đội Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh đã có chiến thắng nhưng chưa đủ giúp đội cầu lông Việt Nam vượt qua đội Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 7-12, đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam đã thi đấu tứ kết đồng đội trước đội Malaysia. Theo sắp xếp, các tay vợt của Việt Nam sẽ thi đấu lần lượt là Nguyễn Thùy Linh (trận đơn nữ đầu tiên), Vũ Thị Trang (trận đơn nữ thứ 2), Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh (đôi nữ thứ 3), Bùi Bích Phương (đơn nữ thứ 4), Nguyễn Thùy Linh/Vũ Thị Trang (đôi nữ thứ 5).

Nguyễn Thùy Linh khởi đầu suôn sẻ khi thắng Karupathevan Letshanaa (Malaysia) tại trận đơn đầu tiên. Tay vợt nữ số 1 của Việt Nam thi đấu hiệu quả vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 (15/21, 21/10, 23/21). Chiến thắng của Thùy Linh mang lại tâm lý tốt cho các đồng đội để tiếp tục tranh tài các trận tiếp theo.

Tuy nhiên, chúng ta không thể có kết quả áp đảo trước đội nữ Malaysia. Tại trận thứ 2, Vũ Thị Trang thua 1-2 trước Wong Ling Ching. Trong trận thứ 3, Phạm Thị Diệu Ly và Phạm Thị Khánh thua 0-2 trước đôi của Malaysia. Ở trận đấu đơn tiếp theo, Bùi Bích Phương gác vợt 0-2 (19/21, 19/21) trước Siti Zulaikha.

Chung cuộc, đội nữ Việt Nam thua 1-3 trước đội Malaysia. Trận thua khiến chúng ta không có suất vào bán kết đồng thời không giành được huy chương ở nội dung này tại SEA Games 33-2025.

Một trong những điểm đáng tiếc của đội tuyển cầu lông là tay vợt quan trọng Trần Thị Phương Thúy bị đau trước giờ thi đấu nên không ra sân tranh tài.

Như vậy, đội tuyển cầu lông Việt Nam chỉ còn trông chờ cơ hội giành huy chương ở nội dung đơn và đôi tại những ngày tiếp theo.

Hình ảnh các tay vợt Việt Nam thi đấu trước đội Malaysia:

a4c3fa830d37c35b005bdbfc350ae966.jpg
b035bc8a66fd10ba254861017b1e83f9.JPG
158601eab8625b58e09696d13b884336.JPG
06ddd7235855a3251cb36c74f5dd1738.JPG
eebea1f46d300dcacaa1069766c98630.JPG
ca5e5ff5a65daeee17aadf26da8039ec.JPG
714562879255b23c7e1ef3e20444bff4.JPG
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

cầu lông Nguyễn Thùy Linh Vũ Thị Trang SEA Games 33-2025 cầu lông Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn