Nguyễn Thùy Linh gặp tay vợt hạng 23 thế giới tại giải Australia mở rộng 2025

Nguyễn Thùy Linh đã có mặt tại Australia để sẵn sàng thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tay vợt của Việt Nam đã có mặt tại Australia và thi đấu trước đối thủ Lin Hsiang Ti (Đài Bắc Trung Hoa) tại vòng đầu nội dung đơn nữ. Giải được tổ chức từ ngày 18-11 tới 23-11.

Hiện tại, Lin Hsiang Ti đang giữ hạng 23 đơn nữ thế giới. Tay vợt này vừa dừng bước tại tứ kết đơn nữ giải cầu lông Masters 2025 ở Nhật Bản sau đó sang Australia tiếp tục tranh tài lúc này. Nguyễn Thùy Linh dự kiến góp mặt giải đấu tại Nhật Bản nhưng đã rút lui để chuẩn bị thể lực tốt nhất đối với giải Australia mở rộng 2025.

Giải Australia mở rộng 2025 có cấp độ BWF World Tour Super 500 của cầu lông thế giới. Nguyễn Thùy Linh không là hạt giống trong nội dung đơn nữ, tuy nhiên, cô được tham dự từ vòng chính mà không phải đấu loại. Giải đấu này là chương trình thi đấu quốc tế cuối cùng của Thùy Linh trước khi tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết mục tiêu của Thùy Linh tại Australia là nỗ lực đạt kết quả tốt nhất. Giải này, một số tay vợt dự kiến góp mặt SEA Games 33-2025 như Busanan Ongbamrungphan, Ratchanok Intanon, Supanida Katethong (Thái Lan), Putri Kusuma Wardani (Indonesia)… có góp mặt. Trong đó, giới chuyên môn đánh giá tay vợt Putri Kusuma Wardani (hạt giống số 2) là 1 trong những ứng cử viên vô địch nội dung đơn nữ tại giải Australia mở rộng 2025.

Sau giải này, Nguyễn Thùy Linh sẽ về Việt Nam tiếp tục tập luyện để sang Thái Lan vào tháng 12.

MINH CHIẾN