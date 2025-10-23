Tay vợt Nguyễn Thùy Linh rời khỏi top 20 cầu lông nữ thế giới

Tay vợt nữ số 1 của Việt Nam đã không giữ được vị trí trong top 20 của cầu lông thế giới BWF.

Nguyễn Thùy Linh xuống hạng 22 thế giới vào lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn cầu lông thế giới BWF đã công bố bảng xếp hạng mới nhất ngày 22-10 và Nguyễn Thùy Linh tụt 3 bậc, xuống vị trí 22 thế giới.

Việc tụt hạng của Thùy Linh đã sớm được dự báo do cô không tham dự giải quốc tế nào thời gian qua. Lần gần nhất Thùy Linh thi đấu là giải đồng đội theo thể thức mở ở Indonesia vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, đây là giải mời, không thuộc hệ thống của BWF nên cô không được tính điểm tích lũy xếp hạng.

Trong tháng 9, Thùy Linh đã góp mặt giải cầu lông quốc tế Masters 2025 ở Trung Quốc nhưng chấp nhận bỏ cuộc tại trận đầu tiên nội dung đơn nữ do chấn thương. Hiện tại, tay vợt đang giữ sức khỏe ổn định. Theo lịch trình, cô sẽ sang Hàn Quốc thi đấu giải Masters 2025 từ ngày 4-11 tới 9-11. Đây là giải thuộc cấp độ BWF World Tour Super 300 của cầu lông thế giới. Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài ở Hàn Quốc lần này.

Trước đó, cô đã có thứ hạng cao nhất sự nghiệp là 17 thế giới. Tay vợt từng chia sẻ rằng một trong những mục tiêu của bản thân là nỗ lực thi đấu giành kết quả cao nhất để hướng tới vào top 15 thế giới. Dù đứng hạng 22 thế giới lúc này, Thùy Linh vẫn là VĐV Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới.

MINH CHIẾN