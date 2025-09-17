Nguyễn Thùy Linh bỏ cuộc tại giải ở Trung Quốc do chấn thương

Nguyễn Thùy Linh đã dừng thi đấu vì chấn thương tại Trung Quốc. Ảnh; DŨNG PHƯƠNG

Ngày 17-9, Nguyễn Thùy Linh ra sân gặp đối thủ Yeo Jia Min (Singapore). Hai tay vợt đã chơi giằng co ván đầu tiên. Thùy Linh không hoàn toàn lép vế mà thực hiện các đường cầu hiểm hóc ghi điểm trước đối thủ. Tuy nhiên, tay vợt của chúng ta lại không giành chiến thắng. Sau 20 phút thi đấu ván đầu tiên, Thùy Linh gác vợt với tỷ số 19/21.

Khi các tay vợt đang tranh tài ở ván thứ 2, Yeo Jia Min đang dẫn 3-0, Nguyễn Thùy Linh gặp chấn thương và để đảm bảo sức khỏe thì cô xin dừng trận đấu.

Nhận yêu cầu từ Thùy Linh, trọng tài chính đã xem xét và chấp nhận. Như vậy Thùy Linh đã dừng bước tại vòng đầu tiên giải Masters 2025 ở Trung Quốc. Đây là giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 750 của cầu lông thế giới. Như vậy trong cả 2 lần đối đầu ở năm nay trước Yeo Jia Min, Nguyễn Thùy Linh đều thua trận. Tháng 3, cô để thua tại chung kết đơn nữ giải Đức mở rộng 2025. Bây giờ, Thùy Linh bỏ cuộc do chấn thương ở Trung Quốc.

Nguyễn Thùy Linh vừa vươn lên hạng 17 thế giới sau chuỗi thi đấu thành công thời gian qua. Tuy nhiên, việc cô gặp chấn thương báo hiệu tay vợt sẽ cần đủ thời gian để hồi phục trước khi sung sức trở lại. Theo kế hoạch chuyên môn, Nguyễn Thùy Linh đã được đội tuyển cầu lông quốc gia đăng ký tham dự nội dung đơn nữ tại SEA Games 33-2025. Cùng cô còn có tay vợt Vũ Thị Trang.

MINH CHIẾN