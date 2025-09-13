Nguyễn Thùy Linh tiến gần ngôi vô địch Vietnam Open 2025

Bước vào trận bán kết giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 vào chiều 13-9, Nguyễn Thùy Linh nhanh chóng đánh bại tay vợt người Hàn Quốc trong 2 séc đấu, xuất sắc ghi tên ở vòng chung kết.

Thùy Linh có màn thể hiện ấn tượng ở bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở bán kết, đối thủ của Nguyễn Thùy Linh là Kim Min-ji (Hàn Quốc, hạng 123 thế giới). Tuy nhiên, tay vợt người Hàn Quốc đã gây nên không ít khó khăn cho Thùy Linh ngay khi nhập cuộc.

Thế trận giằng co giữa 2 tay vợt ở séc 1, ganh đua nhau từng điểm số. Kim Min-ji có lúc dẫn Thùy Linh với điểm số 18-14 và có nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc, san bằng điểm số 18-18 và vượt lên giành chiến thắng 21-19.

Thùy Linh có lần thứ 4 liên tiếp vào chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sang séc 2, Thùy Linh tập trung cao độ để tạo nên những pha cầu hay ghi điểm. Cô lấn lướt đối thủ khi liên tục dẫn trước tuyển thủ Hàn Quốc, có lúc lên đến tỷ số 11-5. Dù rất cố gắng tìm cách phá vỡ thế trận, nhưng Kim Min-ji không thể ngăn cản Thùy Linh chạm tay đến chiến thắng.

Chung cuộc, Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng 2-0 (21-19, 21-16), để giành quyền vào chung kết giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 (sẽ diễn ra vào ngày 14-9).

Một số hình ảnh tại trận bán kết giữa Nguyễn Thùy Linh và Kim Min-ji (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG