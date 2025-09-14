Nguyễn Thùy Linh lỡ cơ hội vô địch Vietnam Open 2025

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã không thể hoàn thành chuỗi 4 lần liên tiếp vô địch tại giải Cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025, khi để thua đối thủ Trung Quốc trong trận chung kết diễn ra chiều 14-9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM).

Nguyễn Thùy Linh (trái) giành ngôi á quân Vietnam Open 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại chung kết giải Cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025, Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) chạm trán cùng Cai Yanyan (Trung Quốc, hạng 107 thế giới). Đối thủ Trung Quốc dù có thứ hạng thấp hơn và không được xếp hạt giống nhưng đã thể hiện phong độ rất cao từ đầu giải.

Trận đấu khởi đầu với những phút giây thăm dò từ cả 2 tay vợt. Tuy nhiên, tay vợt Trung Quốc bứt phá với chuỗi 5 điểm liên tiếp để dẫn trước tỷ số 7-2. Thùy Linh không hề nao núng, tổ chức những pha đẩy cầu dài dồn đối thủ xuống cuối sân, kết hợp với những cú đánh ngắn chính xác. Sức ép bắt đầu được Thùy Linh tạo ra trước đối thủ nhưng cô lại liên tiếp đánh cầu hỏng nên để thua đáng tiếc 17-21 ở séc 1.

Sau giải, Thùy Linh tiếp tục thi đấu giải quốc tế tại Trung Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhanh chóng lấy lại phong độ ở séc 2, Thùy Linh chủ động đánh cầu dài để đẩy đối thủ về cuối sân. Các pha đánh của đại diện Việt Nam cũng có cảm giác tốt và hiệu quả hơn, nhờ đó dẫn trước 15-10 trước Cai Yanyan. Diễn biến ở cuối séc đầy gay cấn khi Nguyễn Thùy Linh và Cai Yanyan so kè từng điểm. Đáng tiếc xảy ra, Thùy Linh không thể lật ngược tình thế, tiếp tục để thua 21-23 ở séc 2 và chấp nhận với vị trí Á quân giải đấu.

Danh hiệu Á quân Vietnam Open 2025 mang về cho Nguyễn Thùy Linh 4.180 USD tiền thưởng. Ngay sau giải, Thùy Linh sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự giải cầu lông quốc tế China Master 2025, thuộc cấp độ BWF World Tour Super 750 của thế giới (diễn ra từ ngày 16 đến 21-9).

Một số hình ảnh trong trận chung kết (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG