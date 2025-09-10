Giải cầu lông quốc tế Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025 tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều trận cầu kịch tính tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Tâm điểm trong ngày thi đấu chính thức, là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh và Liang Ting-Yu (Đài Bắc Trung Hoa).

Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025, tay vợt Nguyễn Thùy Linh thắng thuyết phục ngày ra quân. Ảnh: Quỳnh Mai

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang là đương kim vô địch đơn nữ nên được chọn là hạt giống số một tại mùa giải năm nay. Đối thủ tại trận đầu tiên của Thùy Linh sẽ là Liang Ting Yu (Đài Loan, Trung Quốc). Tay vợt quê Phú Thọ đang giữ kỷ lục ba lần liên tiếp vô địch đơn nữ giải này (năm 2022, 2023, 2024) và với nhiều thành tích đạt được đó tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang giữ hạng 18 trên bảng xếp hạng thế giới do BWF được công bố tuần trước.

Nhà thi đấu Nguyễn Du nơi tổ chức Giải cầu lông quốc tế Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025.

Ở trận đầu ra quân, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh bằng lối chơi linh hoạt và sự tự tin thắng nhanh Liang Ting Yu với tỷ số 2-0. Sau chiến thắng, Thùy Linh chia sẻ: “Trận đấu này thật sự rất đặc biệt với tôi. Được thi đấu trên sân nhà, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, tôi cảm thấy hạnh phúc và gần như quên đi áp lực. Sau nhiều thất bại rồi mới có những thành công, tôi càng trân trọng giây phút này. Một năm tôi tham gia tới 20 giải, nhưng hiếm khi có cơ hội được người hâm mộ theo dõi trực tiếp, nên Vietnam Open mang ý nghĩa rất lớn.”

Nguyễn Thùy Linh đang xếp hạng 18 thế giới.

Chiến thắng này không chỉ giúp Thùy Linh trên đường chinh phục chức vô địch lần thứ tư liên tiếp, mà còn tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để cô hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới, đặc biệt là SEA Games vào cuối năm tại Thái Lan. Đây cũng là nguồn cảm hứng để cầu lông Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng vươn tầm quốc tế.

Hình ảnh tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh chinh phục chức vô địch lần thứ tư liên tiếp tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025:

Nguyễn Thùy Linh ba lần vô địch liên tiếp tại Giải cầu lông quốc tế Yonex-Sunrise

﻿vào các năm 2022, 2023, 2024.

Đội ngũ HLV cho Thùy Linh tại Giải cầu lông quốc tế Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025.

Khán giả hâm mộ cầu lông đến cổ vũ Thùy Linh tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Người hâm mộ đứng đợi ngoài nắng chờ xin chữ ký Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh và khoảnh khắc chiến thắng trong ngày thi đấu đầu tiên.

Nguyễn Thùy Linh thắng 21-19 trước tay vợt Liang Ting Yu để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

DŨNG PHƯƠNG - THU THẢO