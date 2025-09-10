Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 : Tay vợt Nguyễn Thùy Linh thắng thuyết phục ngày ra quân

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang là đương kim vô địch đơn nữ nên được chọn là hạt giống số một tại mùa giải năm nay. Đối thủ tại trận đầu tiên của Thùy Linh sẽ là Liang Ting Yu (Đài Loan, Trung Quốc). Tay vợt quê Phú Thọ đang giữ kỷ lục ba lần liên tiếp vô địch đơn nữ giải này (năm 2022, 2023, 2024) và với nhiều thành tích đạt được đó tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang giữ hạng 18 trên bảng xếp hạng thế giới do BWF được công bố tuần trước.
Ở trận đầu ra quân, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh bằng lối chơi linh hoạt và sự tự tin thắng nhanh Liang Ting Yu với tỷ số 2-0. Sau chiến thắng, Thùy Linh chia sẻ: “Trận đấu này thật sự rất đặc biệt với tôi. Được thi đấu trên sân nhà, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, tôi cảm thấy hạnh phúc và gần như quên đi áp lực. Sau nhiều thất bại rồi mới có những thành công, tôi càng trân trọng giây phút này. Một năm tôi tham gia tới 20 giải, nhưng hiếm khi có cơ hội được người hâm mộ theo dõi trực tiếp, nên Vietnam Open mang ý nghĩa rất lớn.”
Chiến thắng này không chỉ giúp Thùy Linh trên đường chinh phục chức vô địch lần thứ tư liên tiếp, mà còn tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để cô hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới, đặc biệt là SEA Games vào cuối năm tại Thái Lan. Đây cũng là nguồn cảm hứng để cầu lông Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng vươn tầm quốc tế.
Hình ảnh tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh chinh phục chức vô địch lần thứ tư liên tiếp tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025: