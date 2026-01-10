Nguyễn Thùy Linh gặp tay vợt hạng 18 thế giới tại giải quốc tế đầu tiên năm 2026

Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu tại Ấn Độ để khởi động năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh khởi đầu năm 2026 bằng việc tham dự giải cầu lông Ấn Độ mở rộng diễn ra từ ngày 13-1 tới 18-1.

Theo bốc thăm nội dung đơn nữ, Thùy Linh không được chọn là hạt giống tại giải. Cô sẽ thi đấu trước đối thủ chủ nhà Pusarla V. Sindhu tại vòng đầu tiên. Đây là trở ngại đáng kể cho Thùy Linh bởi tay vợt người Ấn Độ đang xếp hạng 18 thế giới.

Nếu đạt phong độ tốt và vượt qua đối thủ, Nguyễn Thùy Linh nhiều khả năng sẽ phải gặp tay vợt hạt giống số 2 tại giải Wang Zhi Yi (Trung Quốc). Đây cũng là tay vợt đang đứng thứ 2 thế giới thời điểm hiện tại. Tại giải Ấn Độ lần này, nhà vô địch đơn nữ SEA Games 33-2025 là Ratchanok Intanon (Thái Lan) được xếp hạt giống số 7.

Nguyễn Thùy Linh không thi đấu giải quốc tế nào từ sau SEA Games 33-2025. Tay vợt được tập trung chuẩn bị chuyên môn tại Bắc Ninh, trước khi bước vào thi đấu ở Ấn Độ trong tháng 1 này. Thùy Linh hiện đang đứng hạng 22 thế giới do vậy rất cần tích lũy thêm điểm số để cải thiện thứ hạng của mình.

Giải cầu lông Ấn Độ mở rộng thuộc cấp độ BWF World Tour Super 750 của cầu lông thế giới. Vì vậy, nhiều gương mặt hàng đầu có thứ hạng tốt nhất đều góp mặt. Sau giải này, Thùy Linh tiếp tục tham dự giải cầu lông Indonesia mở rộng thuộc cấp độ BWF World Tour Super 500.

MINH CHIẾN