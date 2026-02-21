Tay vợt Nguyễn Hải Đăng được chọn là hạt giống số 4 giải quốc tế Singapore

Nguyễn Hải Đăng và nhiều tay vợt của cầu lông Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải Singapore International Challenge 2026 vào ngày mùng 6 Tết.

Nguyễn Hải Đăng sẽ sang Singapore vào ngày 22-2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Hải Đăng đã được chọn là hạt giống đơn nam số 4 tại giải cầu lông quốc tế Singapore International Challenge 2026 tổ chức ở Singapore. Tay vợt hàng đầu của cầu lông TPHCM và cầu lông nam Việt Nam sẽ sang Singapore vào ngày 22-2 (mùng 6 Tết) tranh tài. Đây là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên năm 2026 của Nguyễn Hải Đăng. Đối thủ trong trận đầu tiên của Hải Đăng sẽ là Raghu Mariswamy (Ấn Độ).

Tại nội dung đơn nam của giải, cầu lông Việt Nam có Lê Đức Phát được suất tham dự vòng đấu chính. Tay vợt này không được xếp hạng giống và sẽ gặp 1 tay vợt từ vòng loại.

Trong vòng loại đơn nam, gương mặt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh góp mặt tranh tài. Tiến Minh sẽ phải tranh tấm vé chính thức để vòng vào chính đơn nam tại giải đấu quốc tế đầu tiên sau Tết của mình.

Cùng sang Singapore thi đấu ngay đầu năm mới với Tiến Minh có vợ của mình, tay vợt Vũ Thị Trang. Vũ Thị Trang là đại diện duy nhất của cầu lông nữ Việt Nam tham dự nội dung nữ tại giải đấu lần này. Ngoài ra, cầu lông Việt Nam còn góp mặt nội dung đôi nam với Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh và Nguyễn Đắc Đăng Khánh, Nguyễn Văn Quang Huy. Tại nội dung đôi nữ, cặp tay vợt Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh được chọn là hạt giống số 4 còn thi đấu nội dung đôi nam nữ, chúng ta có cặp tay vợt Bùi Bích Phương, Phạm Văn Trường.

Giải cầu lông Singapore International Challenge 2026 diễn ra từ ngày 24-2 tới 1-3.

MINH CHIẾN