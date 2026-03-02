Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã tới Anh an toàn chuẩn bị thi đấu

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh phải thay đổi lịch trình di chuyển sang Anh vì lý do khách quan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tay vợt nữ số 1 của Việt Nam đã có mặt tại Anh an toàn vào sáng ngày 2-3 (theo giờ Việt Nam) để chuẩn bị bước vào thi đấu giải cầu lông toàn Anh 2025 (All England Open 2026) được tổ chức từ ngày 3-3 tới 8-3 theo giờ địa phương.

Đại diện Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho biết, Nguyễn Thùy Linh giữ tinh thần và sức khỏe tốt khi có mặt tại Anh để chuẩn bị cho giải đấu.

Trước đó, Thùy Linh có lịch trình bay tới Anh với một chặng chuyển tiếp quá cảnh ở Dubai (UAE). Tuy nhiên, do tình hình chiến sự diễn ra trong thời điểm này, tay vợt buộc phải thay đổi chuyến bay mới để tới Anh an toàn.

Thùy Linh bước vào chương trình thi đấu tại châu Âu với 3 chặng giải liên tiếp tại Anh, Thụy Sỹ và Pháp. “Thùy Linh sẽ thi đấu kéo dài tới ngày 22-3 rồi về nước. Chương trình thi đấu tại châu Âu của tay vợt sẽ tập trung chuyên môn để có những cuộc đấu giá trị lần này”, đại diện bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên trao đổi.

Theo bốc thăm chương trình thi đấu giải cầu lông toàn Anh 2026, Thùy Linh sẽ gặp đối thủ Line Christophersen (Đan Mạch) tại trận đầu tiên. Tay vợt người Đan Mạch đang đứng hạng 24 thế giới còn Thùy Linh có hạng 21. Giải cầu lông toàn Anh thuộc cấp độ BWF World Tour Super 1.000 của thế giới. Thùy Linh là tay vợt Việt Nam duy nhất có suất tham dự giải đấu trên.

MINH CHIẾN