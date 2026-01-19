Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiếp tục thi đấu giải BWF 500 ở Indonesia

Nguyễn Thùy Linh tiếp tục có mặt tại Indonesia thi đấu sau khi vừa tranh tài giải đầu tiên trong năm mới ở Ấn Độ.

Nguyễn Thùy Linh có mặt tại Indonesia tiếp tục chương trình thi đấu quốc tế đầu năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị góp mặt giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026 từ ngày 20-1 tới 25-1.

Tay vợt của Việt Nam không được xếp hạt giống tại giải ở Indonesia. Cô sẽ gặp tay vợt hạng 21 thế giới Lin Hsiang Ti (Đài Bắc Trung Hoa) trong vòng 1 đơn nữ. Hiện tại, Nguyễn Thùy Linh đang đứng hạng 23 thế giới.

Giải đấu tại Indonesia là chương trình tranh tài quốc tế tiếp theo mà Thùy Linh tham dự sau khi cô vừa góp mặt giải đấu tại Ấn Độ. Trong giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026, Thùy Linh dừng bước ở vòng 2 đơn nữ.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết giải tại Indonesia là chương trình chuyên môn vừa sức với Thùy Linh. Nếu thi đấu với khả năng tốt nhất, Thùy Linh đủ cơ hội lọt vào tứ kết tại giải. Mục tiêu chuyên môn của Thùy Linh trong năm 2026 là cải thiện thứ hạng, trở lại top 20 cầu lông nữ thế giới. Cô từng đạt vị trí 17 đơn nữ trên bảng xếp hạng BWF năm 2025 vì vậy tay vợt số 1 của cầu lông Việt Nam rất muốn trở lại thành tích trên.

Vào đầu tháng 2-2026, giải cầu lông Đức mở rộng (cấp độ BWF World Tour Super 300) sẽ khai mạc. Nhiều khả năng, Thùy Linh sẽ tham dự giải đấu trên. Trong 2 năm liên tiếp 2024, 2025, Thùy Linh đều vào chung kết giải cầu lông Đức mở rộng và có ngôi á quân đơn nữ.

MINH CHIẾN