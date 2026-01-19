Cầu lông

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiếp tục thi đấu giải BWF 500 ở Indonesia

SGGPO

Nguyễn Thùy Linh tiếp tục có mặt tại Indonesia thi đấu sau khi vừa tranh tài giải đầu tiên trong năm mới ở Ấn Độ.

Nguyễn Thùy Linh có mặt tại Indonesia tiếp tục chương trình thi đấu quốc tế đầu năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh có mặt tại Indonesia tiếp tục chương trình thi đấu quốc tế đầu năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị góp mặt giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026 từ ngày 20-1 tới 25-1.

Tay vợt của Việt Nam không được xếp hạt giống tại giải ở Indonesia. Cô sẽ gặp tay vợt hạng 21 thế giới Lin Hsiang Ti (Đài Bắc Trung Hoa) trong vòng 1 đơn nữ. Hiện tại, Nguyễn Thùy Linh đang đứng hạng 23 thế giới.

Giải đấu tại Indonesia là chương trình tranh tài quốc tế tiếp theo mà Thùy Linh tham dự sau khi cô vừa góp mặt giải đấu tại Ấn Độ. Trong giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026, Thùy Linh dừng bước ở vòng 2 đơn nữ.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết giải tại Indonesia là chương trình chuyên môn vừa sức với Thùy Linh. Nếu thi đấu với khả năng tốt nhất, Thùy Linh đủ cơ hội lọt vào tứ kết tại giải. Mục tiêu chuyên môn của Thùy Linh trong năm 2026 là cải thiện thứ hạng, trở lại top 20 cầu lông nữ thế giới. Cô từng đạt vị trí 17 đơn nữ trên bảng xếp hạng BWF năm 2025 vì vậy tay vợt số 1 của cầu lông Việt Nam rất muốn trở lại thành tích trên.

Vào đầu tháng 2-2026, giải cầu lông Đức mở rộng (cấp độ BWF World Tour Super 300) sẽ khai mạc. Nhiều khả năng, Thùy Linh sẽ tham dự giải đấu trên. Trong 2 năm liên tiếp 2024, 2025, Thùy Linh đều vào chung kết giải cầu lông Đức mở rộng và có ngôi á quân đơn nữ.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cầu lông Nguyễn Thùy Linh BWF cầu lông Việt Nam cầu lông Indonesia

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn