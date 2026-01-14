Cầu lông

Đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ tìm thuê chuyên gia mới

Liên đoàn cầu lông đang xúc tiến tìm chuyên gia mới để sớm có mặt tại Việt Nam tham gia công tác huấn luyện.

Cầu lông Việt Nam sẽ tìm chuyên gia mới sớm tới Việt Nam làm huấn luyện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển cầu lông Việt Nam đang tập huấn chuyên môn theo chương trình năm mới 2026 tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Hiện tại, đội tuyển cầu lông Việt Nam chưa có chuyên gia sau khi ông Hariawan (Indonesia) đã về nước.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, Liên đoàn cầu lông Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam đang làm việc với nhiều đối tác chuyên môn tiến tới tìm chuyên gia phù hợp bổ sung vào thành phần đội tuyển quốc gia năm nay. Việc xem xét chọn chuyên gia vẫn đang tiến hành. Ưu tiên trước mắt, có thể cầu lông Việt Nam vẫn tìm thuê chuyên gia của Indonesia.

Cầu lông Việt Nam sẽ thực hiện nhiều chương trình thi đấu quốc tế năm 2026. Trong đó, một số tay vợt trọng điểm sẽ có chương trình chuẩn bị ASIAD 20. Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã rút kinh nghiệm sau SEA Games 33-2025. Do đó, năm 2026 là giai đoạn xây dựng kế hoạch chuẩn bị vào lực lượng để sẵn sàng cho đấu trường SEA Games 34 sẽ tổ chức năm 2027 tại Malaysia. Vì thế, việc có chuyên gia sẽ cần thiết cho sự chuẩn bị chuyên môn tuyển thủ quốc gia.

Cũng theo kế hoạch, tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền là 1 trong những gương mặt có sự phát triển tốt ở nhóm tuổi trẻ sẽ được tập trung đầu tư để phát triển theo chương trình dài hơi của cầu lông Việt Nam. Hiện tại, HLV trưởng đội tuyển cầu lông Việt Nam là ông Ngô Trung Dũng.

