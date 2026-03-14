Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Hải Đăng cùng góp mặt giải Vietnam International Challenge 2026

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh dự kiến sẽ tiếp tục tham dự giải Vietnam International Challenge 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2026 sẽ tranh tài từ ngày 24-3 tới 29-3 tại Hà Nội với sự góp mặt của đông đảo các tay vợt nam, nữ trong nước và quốc tế.

Nội dung đơn nam của giải tiếp tục chứng kiến sự góp mặt của 2 tay vợt hàng đầu TPHCM và cầu lông Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Minh. Theo sơ bộ, Nguyễn Hải Đăng sẽ có cơ hội được chọn là hạt giống đơn nam số 4.

Tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh dự kiến phải tham dự vòng sơ loại để tìm vé vào vòng chính đơn nam. Tiến Minh hiện đang đứng hạng 262 thế giới. Khởi đầu năm mới 2026, Tiến Minh đã tham dự 2 giải đấu quốc tế ở Singapore và Trung Quốc vừa qua. Trong giải Singapore International Challenge 2026, Tiến Minh đã vượt qua vòng sơ loại nhưng sau đó dừng bước tại trận đầu tiên ở vòng chính đơn nam. Ở giải Trung Quốc Masters 2026, Tiến Minh thua trận tại lượt đấu sơ loại nên không có tên ở vòng đấu chính đơn nam.

Năm ngoái, Tiến Minh đã giành được suất vào vòng chính đơn nam giải Vietnam International Challenge 2025 và tay vợt đã loại đàn em Nguyễn Hải Đăng trong trận đấu vòng 1 đơn nam. Dù vậy, tay vợt kỳ cựu này không thể tiến sâu tới tứ kết.

Ngoài Tiến Minh và Hải Đăng, nội dung đơn nam của giải Vietnam International Challenge 2026 sẽ có các đại diện khác của cầu lông Việt Nam là Lê Đức Phát, Phan Phúc Thịnh. Lần gần nhất đại diện cầu lông Việt Nam vào chung kết đơn nam giải đấu này là tay vợt Lê Đức Phát, năm 2023.

MINH CHIẾN