Cầu lông

Liên đoàn cầu lông Việt Nam sẽ sớm quyết định VĐV tham dự Olympic trẻ 2026

SGGPO

Bộ phận chuyên môn của Liên đoàn cầu lông Việt Nam đang xem xét kỹ lưỡng trước khi trao suất chính thức cho VĐV tham dự Olympic trẻ 2026.

Tay vợt trẻ Thu Huyền nhiều triển vọng được nhận suất tham dự Olympic trẻ 2026. Ảnh: VBF

Liên đoàn cầu lông thế giới BWF đã trao 1 suất nữ cho cầu lông Việt Nam để góp mặt Olympic trẻ 2026 sẽ diễn ra tại Senegal trong tháng 10.

Đại diện Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho biết, việc lựa chọn VĐV phù hợp và có chuyên môn tốt để đăng ký nhận suất trên sẽ được tiến hành.

Hiện lúc này, Liên đoàn cầu lông Việt Nam vẫn chờ đợi có thể được thêm 1 suất nam góp mặt Olympic trẻ 2026. Tuy nhiên, các suất được trao vẫn theo quy định và được BWF thực hiện.

Trong giai đoạn hiện tại, gương mặt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền được đánh giá có nhiều cơ hội nhận suất tham dự Olympic trẻ 2026. Dẫu thế, quyết định vẫn sẽ do bộ phận chuyên môn của Liên đoàn cầu lông Việt Nam đưa ra.

Tại bảng xếp hạng thế giới mới nhất của BWF, Nguyễn Thị Thu Huyền có vị trí 320 đơn nữ. Kỳ Olympic trẻ 2018 là kỳ Đại hội gần nhất đã tổ chức trước Olympic trẻ 2026. Khi đó, cầu lông Việt Nam được trao 2 suất chính thức thi đấu là Nguyễn Hải Đăng và Vũ Thị Anh Thư.

Với kỳ Olympic trẻ 2026, Ban tổ chức chỉ tiến hành thi đấu 2 nội dung là đơn nam, đơn nữ. Môn cầu lông sẽ trao 32 suất nam, 32 suất nữ tham gia chính thức Đại hội lần này. Môn cầu lông của Olympic trẻ 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 1 tới 5-11. Tháng 9 là thời điểm cuối cùng để BWF công bố danh sách chính thức 64 tay vợt có suất góp mặt Đại hội.

MINH CHIẾN

