Thể thao Việt Nam giành 11 suất tham dự Olympic trẻ 2026

Tới lúc này, thể thao Việt Nam đã có 11 suất tham dự Olympic trẻ 2026 tổ chức tại Senegal và còn chờ thêm một số cơ hội tiếp theo.

Tuyển thủ bơi Nguyễn Huy Hoàng từng giành HCV tại Olympic trẻ năm 2018. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cơ hội cho thể thao Việt Nam

Theo tìm hiểu của SGGP, tính tới tháng 4 này, thể thao Việt Nam đã được nhận 11 suất tham dự Olympic trẻ 2026. Qua đó, các suất của thể thao Việt Nam có tại môn wushu (1 VĐV), vật bãi biển (3), taekwondo (1), bơi (2), xe đạp đường trường (2), cầu lông (1) và điền kinh (1).

Hiện tại, thể thao Việt Nam đang chờ có thể đạt thêm suất chính thức tới Olympic trẻ 2026. Trong đó, một số môn còn cơ hội giành suất như quyền Anh (boxing) hay vật bãi biển. VĐV boxing Việt Nam đã tham dự giải vòng loại Olympic trẻ 2026, tuy nhiên tới lúc này, Liên đoàn boxing thế giới chưa công bố chính thức các suất tham dự Đại hội của tất cả các quốc gia. Trong khi đó, đội vật Việt Nam còn góp mặt giải trẻ bãi biển trong chương trình thi đấu tháng 5 tới đây và cơ hội tích lũy thêm suất tới Olympic trẻ 2026 vẫn còn cho tuyển thủ Việt Nam.

Vừa qua, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã thi đấu giải vô địch trẻ thế giới 2026 ở Uzbekistan và đây là chương trình vòng loại Olympic trẻ thế giới. Chúng ta chưa có cơ hội giành thêm suất tới Senegal từ kết quả thi đấu tại đây.

Tại Olympic trẻ 2018 diễn ra ở Argentina, thể thao Việt Nam đã được trao 13 suất tham dự. Khi đó, chúng ta tranh tài ở các môn điền kinh, cầu lông, khiêu vũ thể thao, TDDC, bơi, taekwondo và cử tạ. Trong kỳ Olympic trẻ năm 2014, thể thao Việt Nam có 13 suất tranh tài. Tại báo cáo kế hoạch chuyên môn đầu năm 2026, đại diện Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đã khẳng định Olympic trẻ 2026 là 1 trong 4 Đại hội thể thao quốc tế quan trọng được chuẩn bị chuyên môn để tranh thành tích huy chương đối với thể thao thành tích cao trong năm nay.

Gương mặt nào tạo dấu ấn?

Xe đạp đường trường Việt Nam từng có suất tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 và tiếp tục được góp mặt Olympic trẻ 2026. Ảnh: NGỌC VŨ

Olympic trẻ 2026 được diễn ra từ 31-10 tới 13-11 với 153 nội dung của 25 môn thể thao chính thức. Đáng chú ý, những môn cơ bản như cử tạ hay bắn súng không được diễn ra tại Senegal năm nay. Vì thế, cơ hội đạt thành tích cao của thể thao Việt Nam cũng gặp ảnh hưởng.

Trong kỳ Olympic trẻ 2018, các lực sĩ cử tạ Ngô Sơn Đỉnh (56kg nam) và Nguyễn Thị Thu Trang (44kg nữ) từng giành huy chương cho thể thao Việt Nam. Trong đó, Ngô Sơn Đỉnh đã có HCV. Ngoài ra, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng giành HCV tại kỳ Olympic trẻ 2018. Từ đó tới nay, Sơn Đỉnh và Huy Hoàng đã phát triển chuyên môn để trở thành những người đạt các kết quả tốt nhất trong môn đấu của mình.

Hiện 11 suất Olympic trẻ 2026 của thể thao Việt Nam được nhận ấn định theo nội dung cụ thể. Các đội tuyển thể thao trẻ quốc gia và Cục TDTT Việt Nam sẽ dựa trên lực lượng, chuyên môn VĐV để trao suất chính thức cho từng tuyển thủ tranh tài. Trên nguyên tắc, HLV chuyên môn sẽ chọn ra VĐV dự báo được cơ hội đạt huy chương hoặc tiệm cận thành tích huy chương ở đấu trường Olympic trẻ 2026. Nếu không có gì thay đổi, tháng 6 sẽ là thời điểm xác định rõ danh sách 11 tuyển thủ thể thao Việt Nam nhận 11 suất tới Olympic trẻ 2026.

MINH CHIẾN