“Belaz” Kovalev sẽ đấu với Mikhail Ragozin ở RCC 25

Hệ giải MMA của Nga - Russian Cagefight Championship - vừa công bố sự kiện thi đấu tiếp theo được định danh là RCC 25, sẽ diễn ra ngày 4-7 tại thành phố Yekaterinburg. Đó là sự kiện có trận đấu chính giữa Nhà Đương kim vô địch hạng trung Vladisvalv “Belaz” Kovalev và đối thủ Mikhail Ragozin.

Cuộc đối đầu này đang thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu MMA của “Xứ sở bạch dương” và trở nên cực nóng sau những màn khẩu chiến “miệng lưỡi điêu luyện” đến từ cả 2 phía, dù người ta thường nghĩ, các võ sĩ Nga thích đấu hơn là lèm bèm.

Ở trong trận đấu gần nhất của mình, Ragozin đã hạ KO Vyacheslav Vasilevsky chỉ sau 43 giây chạm mặt, Kovalev sau đó có nói về viễn cảnh trận đấu giữa anh với Ragozin trước sự chứng kiến của phóng viên Nikolai Alekseev (đến từ Sport24 của Nga).

“Trong lúc nhìn nhau (màn mặt đối mặt và họp báo trước trận đấu), tôi bảo anh ta chọn một con số từ 1 đến 5. Anh ta đã chọn số 3. Tôi nói với anh ta rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở hiệp thứ ba”, Kovalev lên tiếng cho biết với giọng điệu cực kỳ tự tin.

“Rõ ràng là anh ta sẽ không thể ngủ được với những gì tôi đã nói. Còn tôi, tôi chỉ tập trung vào việc kết thúc trận đấu một cách sớm sủa. Nếu anh ta muốn thua ở hiệp đấu thứ 3, anh ta sẽ được như là ước nguyện ở hiệp đấu thứ 3!”, Kovalev nói.

“Bạn sẽ phải thắng các trận đấu một cách rõ ràng, vì hiện nay có quá nhiều quyết định gây tranh cãi, để rồi sau đó mọi người cố gắng chứng minh lập luận của mình là đúng. Mọi điều Ragozin nói đều sẽ phản tác dụng với anh ta”, Kovalev cho biết.

Kovalev có cân nặng khoảng 100 kg. Ragozin rất hay chế nhạo là anh “quá mập”. Để đáp trả điều này, “Belaz” cho biết: “Tôi rất thích ăn. Tôi thích ăn bánh khoai tây chiên”. Võ sĩ hiện có mức cân nặng “quá trung” này không hề dấu giếm điều gì cả...

“Hiện tại tôi nặng 96 kg, trong khi mức cân nặng lý tưởng là 100 kg. Tôi đang duy trì chế độ ăn uống và luyện tập lành mạnh, và đang chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng tôi cũng không quên món bánh khoai tây chiên; tôi ăn chúng mỗi ngày. Tôi rất thích ăn”.

“Tuy nhiên, tôi là một võ sĩ chuyên nghiệp, và tôi sẽ đạt được mức cân nặng phù hợp ngày thi đấu. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì với điều đó. Cho dù khó khăn đến đâu, đó là công việc của chúng tôi. Điều quan trọng nhất là Misha phải đạt được mức cân nặng quy định và anh ta không bỏ cuộc giữa chừng”.

Kovalev hiện có thành tích MMA là 8-2. Ở trong trận đấu gần nhất tại sự kiện RCC 23, “Belaz” hạ Alexander Shlemenko bằng đòn khóa siết để giành chiến thắng Submisson ngay trong hiệp đấu thứ 3. Trước đó nữa, ở sự kiện RCC 22, Kovalev cũng thắng Shlemenko bằng điểm số...

Đ.Hg.