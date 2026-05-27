Xạ thủ Phạm Quang Huy không thể vào chung kết 10m súng ngắn hơi ở Cúp thế giới 2026

Phạm Quang Huy đã gần chạm tay vào suất chung kết bài bắn sở trường 10m súng ngắn hơi nam nhưng chưa thành công.

Xạ thủ Phạm Quang Huy của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bắn súng Việt Nam bắt đầu vào tranh tài Cúp thế giới 2026 (ISSF World Cup 2026) tại Munich (Đức) vào ngày 26-5 (theo giờ địa phương).

Xạ thủ Phạm Quang Huy, Lê Duy Vương, Lại Công Minh là những người tranh tài bài bắn 10m súng ngắn hơi nam. Trong đó, Quang Huy thi đấu hiệu quả nhất trong 3 xạ thủ của Việt Nam. Kết thúc các lượt bắn, xạ thủ Quang Huy đã có 583 điểm. Tuy nhiên, điểm số chỉ sít sao với nhóm 8 xạ thủ có suất góp mặt chung kết tranh huy chương nội dung. Do đó, Phạm Quang Huy chỉ đứng vị trí 11 chung cuộc, vắng mặt tại chung kết bài bắn.

Trong bài bắn, xạ thủ Lê Duy Vương đạt 567 điểm xếp hạng 85 còn Lại Công Minh có 560 điểm nên xếp hạng 112.

Giành HCV bài bắn 10m súng ngắn hơi nam là xạ thủ Hong Suhyeon (Hàn Quốc). Năm ngoái, xạ thủ này đã giành HCB tại bài bắn trên ở giải vô địch châu Á 2025. Hong Suhyeon đang được dự báo là 1 trong những xạ thủ sẽ cạnh tranh tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam ở ASIAD 20.

Cùng ngày khởi tranh giải, đội tuyển bắn súng Việt Nam còn tham dự nội dung 10m súng trường hơi nam. Trong đó, xạ thủ Nguyễn Tâm Quang chỉ đứng hạng 75 với 626 điểm, xạ thủ Nguyễn Minh Quang xếp hạng 77 cũng cùng 626 điểm và Nguyễn Văn Quân xếp hạng 122 với 616 điểm.

Ngày 27-5, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ có các xạ thủ thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

MINH CHIẾN

