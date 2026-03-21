Dấu ấn của bắn súng Việt Nam

Trong hành trình phát triển thể thao Việt Nam, giới chuyên môn vẫn đánh giá nhiều kết quả mà các xạ thủ bắn súng Việt Nam đã đánh dấu những cột mốc đáng nhớ…

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn đang giữ kết quả Olympic tốt nhất cho Thể thao Việt Nam trong 80 năm qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Mỗi một giai đoạn, thể thao Việt Nam có sự đầu tư, phát triển quan trọng. Với tôi, các gương mặt của bắn súng Việt Nam đã và đang làm được kết quả rất giá trị để tạo được điểm nhấn tích cực, khẳng định được hình ảnh thể thao chúng ta trên đấu trường quốc tế”, chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT) đã đưa trao đổi.

Nói về thành tích đáng nhớ của bắn súng Việt Nam, người làm chuyên môn luôn nhắc về kết quả thi đấu của cố xạ thủ Trần Oanh. Năm 1962 tại Plzeň (Tiệp Khắc (cũ), nay là CH Séc), cố xạ thủ Trần Oanh đã đạt thành tích 587 điểm trong nội dung súng ngắn ổ quay nay tại giải bắn súng Quân đội các nước XHCN. Kết quả của xạ thủ Trần Oanh khi đó được ghi nhận vượt kỷ lục thế giới. Từ kết quả đó, cố xạ thủ Trần Oanh còn giành thêm HCV tại giải Ganefo châu Á năm 1966.

Các thành viên của bắn súng Việt Nam qua nhiều thế hệ từng tới thăm trường bắn Trần Oanh. Ảnh: TS

Với những người làm chuyên môn lâu năm của môn bắn súng, cố xạ thủ Trần Oanh là người tài năng để lại giá trị tự hào cho nhiều thế hệ VĐV Việt Nam về sau. Lúc này, tên của ông đã được đặt tại một con đường và trường bắn súng ở Thanh Hóa. Năm 2000, dưới sự đề xuất của Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã ghi nhận xạ thủ Trần Oanh là VĐV Việt Nam xuất sắc nhất thế kỷ 20.

Nối tiếp thành công đó, bắn súng Việt Nam đã sản sinh ra nhiều xạ thủ đạt những kết quả đáng nhớ cho thể thao nước nhà. Khi chúng ta hội nhập trở lại sân chơi quốc tế, bắt đầu tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), bắn súng là đội tuyển thể thao quốc gia đầu tiên của Việt Nam giành HCV.

Trường bắn súng tại Kuala Lumpur (Malaysia) của kỳ SEA Games năm 1989 đã chứng kiến giây phút vỡ òa của thành viên Đoàn thể thao Việt Nam khi xạ thủ Ngô Ngân Hà giành HCV bài bắn súng trường tiêu chuẩn nữ. Đó là tấm HCV đầu tiên tại SEA Games của thể thao Việt Nam.

Bây giờ, mỗi khi nhắc lại kỷ niệm tại SEA Games năm 1989, xạ thủ Ngô Ngân Hà luôn bày tỏ: “Tôi không nghĩ lúc đó mình sẽ giành ngôi vô địch. Khi vào bục bắn, mọi sự tập trung của tôi là hướng đến bia để đạt điểm cao nhất. Lúc công bố tấm HCV thuộc về mình, tôi mới thật sự tin đã mang thành tích vàng về cho thể thao Việt Nam”.

Từ tấm HCV đầu tiên tại SEA Games năm 1989, bắn súng Việt Nam đã vượt ngưỡng chuyên môn để giành thêm nhiều HCV trong những kỳ SEA Games tiếp theo.

Vào lúc này, 2 kết quả giá trị cao nhất là HCV Olympic và HCV ASIAD đã được xạ thủ Việt Nam hiện thực. Năm 2016 tại Olympic ở Rio de Janeiro (Brazil), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam và 1 HCB nội dung 50m súng ngắn. Đây là kết quả quốc tế tốt nhất tại đấu trường Olympic của thể thao Việt Nam trong 80 năm qua.

Mọi người vẫn nhớ khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đặt chân về nước từ Brazil, sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã chật kín người hâm mộ, giới chuyên môn và nhà quản lý ngành thể thao có mặt chúc mừng. Trong chia sẻ của mình, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhiều lần bày tỏ: “Tấm HCV của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại Olympic 2016 là kết quả từ sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn mà thể thao Việt Nam dành cho chúng tôi”.

Xạ thủ Phạm Quang Huy giành HCV tại ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cách đây 3 năm, bắn súng Việt Nam cũng làm nên thành tích xuất sắc khi lần đầu tiên giành HCV đấu trường ASIAD. Trên trường bắn của ASIAD 19 diễn ra năm 2023 tại Trung Quốc, xạ thủ Phạm Quang Huy giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam. “Nội dung súng ngắn nam luôn có sự cạnh tranh rất lớn từ những xạ thủ đứng đầu châu lục. Họ đều đạt đẳng cấp thế giới. Vì thế, xạ thủ Việt Nam giành được vị trí số 1, có HCV là thành tích rất đáng trân trọng”, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh nhìn nhận thêm.

Nhìn lại hành trình phát triển thể thao Việt Nam nói chung và bắn súng Việt Nam nói riêng, những tấm HCV tại SEA Games, ASIAD và Olympic là minh chứng khẳng định VĐV Việt Nam có cơ hội và đủ năng lực giành thành tích cao nhất. Nó cho thấy, thể thao Việt Nam sẽ có kết quả tốt nếu đầu tư đúng con người, đúng nội dung thế mạnh.

MINH CHIẾN