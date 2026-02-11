Nhiều hoạt động được tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cho biết nhiều hoạt động quan trọng sẽ được tổ chức trong kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam thông tin về các chương trình chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

“Năm nay, một trong những kế hoạch quan trọng của ngành thể thao sẽ là tổ chức chuỗi hoạt động tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam. Chúng tôi sẽ thực hiện nhiều chương trình có giá trị vào tháng 3”, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã trao đổi với truyền thông trong ngày 11-2.

Theo đó, Bộ VH-TT-DL xây dựng một số chương trình tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam (27-3-1946 / 27-3-2026). Các chương trình sẽ theo từng nhóm nội dung chủ điểm. Đặc biệt, Cục TDTT Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic Việt Nam (dự kiến vào ngày 22-3) ở các địa phương trong cả nước. Với địa điểm chính tại Hà Nội, dự kiến Ngày chạy Olympic Việt Nam sẽ thu hút trên 10.000 người tham dự. Cùng với đó, nhiều giải thể thao nằm trong chuỗi hoạt động trên được Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT thực hiện với sự kết hợp cùng các Ban, ngành liên quan.

“Năm nay, chúng tôi sẽ có triển lãm ảnh về thành tựu ngành thể thao Việt Nam qua các thời kỳ. Đây là một hoạt động để mang tới những hình ảnh chân thực nhất với những HLV, VĐV, nhà quản lý, người làm chuyên môn thể thao trong nhiều giai đoạn”, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết thêm.

Vào ngày 27-3, buổi lễ chính thức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam sẽ được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm.

MINH CHIẾN