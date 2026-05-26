Đội tuyển đối kháng taekwondo Việt Nam vẫn chờ thêm suất dự ASIAD 20

Hiện tại, võ sĩ đội tuyển đối kháng taekwondo Việt Nam có 2 suất chính thức góp mặt ASIAD 20 nhưng vẫn có thể gia tăng cơ hội góp mặt tại Nhật Bản.

Giải taekwondo vô địch châu Á 2026 đã kết thúc tại Mông Cổ vừa qua. Đây là giải đấu được tính kết quả vòng loại trao suất tham dự ASIAD 20.

Với các nội dung đối kháng, mỗi hạng cân sẽ trao 7 suất cho VĐV đứng trong nhóm 7 võ sĩ có kết quả tốt nhất. Ngoài ra, Liên đoàn taekwondo châu Á cũng sẽ trao 2 suất đặc cách cho mỗi nội dung.

Trong giải lần này, chúng ta không có võ sĩ giành được huy chương ở các nội dung đối kháng. Tuy nhiên về kết quả suất ASIAD 20, tạm thời đội tuyển đối kháng taekwondo Việt Nam có 2 suất ở hạng 49kg nữ (Nguyễn Thị Loan) và 67kg nữ (Bạc Thị Khiêm).

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam cho biết, Liên đoàn taekwondo châu Á sẽ tổng kết kết quả thi đấu của giải sau đó xem xét các thành tích trước khi có thông báo chính thức cuối cùng. Đội tuyển taekwondo Việt Nam vẫn chờ đợi sẽ có thêm 1 hoặc 2 suất đặc cách.

Môn taekwondo của ASIAD 20 sẽ tổ chức 4 hạng cân đối kháng nam (58kg, 68kg, 80kg, trên 80kg) và 4 hạng cân đối kháng nữ (49kg, 57kg, 67kg, trên 67kg) và 2 nội dung biểu diễn quyền (cá nhân nam, cá nhân nữ).

Trong giải taekwondo vô địch châu Á 2026, VĐV quyền biểu diễn của Việt Nam đã giành được 2 suất ASIAD 20 từ kết quả thi đấu của võ sĩ Châu Tuyết Vân và Nguyễn Xuân Thành.

