Tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam vắng mặt giải vòng loại ASIAD 20

Nếu không có thì thay đổi, đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam sẽ vắng mặt tại giải vô địch châu Á lấn thứ 4-2026.

Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam vắng mặt tại giải vô địch châu Á lần thứ 4-2026 đồng thời là vòng loại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA) đã xác định thời điểm tổ chức vòng loại ASIAD 20 đồng thời là giải vô địch châu Á lần thứ 4-2026 tại Uzbekistan từ ngày 22-5 tới 24-5. Đây còn là vòng loại để trao suất tham dự môn MMA của Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của SGGP, đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam sẽ không góp mặt ở Uzbekistan tranh tài lần này. Điều đó đồng nghĩa, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc tranh tấm vé chính thức để góp mặt môn MMA tại ASIAD 20.

Năm nay, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản đã quyết định môn võ thuật tổng hợp MMA có trong chương trình thi đấu chính thức. 6 nội dung được đưa vào tranh tài tại ASIAD 20 gồm MMA hiện đại: 60kg, 71kg (nam), 54kg (nữ); MMA truyền thống: 65kg, 77kg (nam) và 60kg (nữ).

Đầu năm nay, giải vô địch châu Á lần thứ 3-2026 đã tranh tài ở Trung Quốc và thu hút gần 200 VĐV của 19 đội tham gia thi đấu các nội dung dành cho nam gồm MMA hiện đại: 56kg, 60kg, 65kg, 71kg, 77kg, 85kg, 96kg, 120kg; MMA truyền thống: 56kg, 60kg, 65kg, 71kg, 77kg, 85kg, 96kg, 120kg. Với nữ, các VĐV đã thi đấu MMA hiện đại: 49kg, 54kg, 60kg và MMA truyền thống: 49kg, 54kg, 60kg, 69kg.

Đội tuyển MMA Việt Nam đã dự giải đấu trên nhưng chưa được công bố chính thức suất góp mặt ASIAD 20. Trong giải đấu tại Trung Quốc, võ sĩ Lò Thị Phung của Việt Nam đã giành HCV nội dung MMA hiện đại 49kg nữ. Tuy nhiên, đây không phải nội dung thuộc chương trình ASIAD 20.

MINH CHIẾN