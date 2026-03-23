VĐV võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam phải thi đấu vòng loại để tranh suất dự ASIAD 20

Các quốc gia muốn tham dự môn võ thuật tổng hợp (MMA) của ASIAD 20 sẽ phải đấu vòng loại theo quy định.

VĐV MMA muốn góp mặt ASIAD 20 sẽ phải tham dự giải vòng loại là giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ủy ban Olympic châu Á (OCA) và Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA) đã thông báo chính thức tới các quốc gia chuẩn bị tham dự môn võ thuật tổng hợp tại ASIAD 20 sẽ phải đấu vòng loại.

Giải vòng loại cuối cùng của môn MMA để được góp mặt ASIAD 20 sẽ là giải vô địch châu Á lần thứ 4-2026 tổ chức từ ngày 22 tới 24-5 ở Uzbekistan. Đây là vòng loại ASIAD 20 quyết định các suất chính thức (nam, nữ) dành cho các võ sĩ tại châu lục.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên mà OCA đã quyết định cho phép môn MMA được tổ chức thi đấu chính thức.

Đại diện Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á khẳng định các nội dung tổ chức tại giải vô địch châu Á lần thứ 4-2026 sẽ thu hút những võ sĩ hàng đầu của môn này. Môn MMA chỉ đưa vào thi đấu 6 nội dung chính thức tại ASIAD 20 gồm 60kg, 71kg hiện đại nam, 65kg, 77kg truyền thống nam và 54kg hiện đại nữ, 60kg nam truyền thống nữ.

Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam từng tham dự giải vô địch châu Á lần thứ 3 diễn ra cuối năm ngoái ở Trung Quốc. Khi đó, chúng ta góp mặt 10 võ sĩ và tuyển thủ Lò Thị Phung đã vô địch hạng cân 49kg hiện đại nữ. Giải đấu trên cũng được tính là 1 trong những giải vòng loại tranh suất ASIAD 20. Tuy nhiên, Lò Thị Phung không có suất góp mặt ASIAD 20 do hạng cân của cô không tổ chức ở Nhật Bản.

Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam dự kiến sẽ tuyển chọn lực lượng tốt nhất chuẩn bị cho vòng loại ASIAD 20 và vòng loại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 từ giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 tranh tài tại Bắc Ninh từ ngày 24 tới 30-3. Năm nay là lần thứ 2, VĐV MMA cả nước được thi đấu theo chương trình quốc gia. Ban tổ chức cho biết, 348 võ sĩ từ 20 đơn vị sẽ 2 thể thức truyền thống và hiện đại, với 65 bộ huy chương, theo 4 nhóm tuổi: U14, U16, U18 và trên 18 dành cho nam nữ. Môn MMA đã được Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam đưa vào thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cùng tại Uzbeksitan, giải vô địch MMA trẻ châu Á 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 18 tới 20-5. Đây cũng là vòng loại để tranh suất tham dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026). Dự kiến, đội tuyển MMA trẻ Việt Nam có tham gia.

MINH CHIẾN