Võ thuật tổng hợp Việt Nam tập trung cho ASIAD 20 và Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Hai nhiệm vụ quan trọng được đặt ra để võ thuật tổng hợp Việt Nam triển khai công tác trong năm mới 2026.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đã trao bằng khen của Bộ VH-TT-DL đối với Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Ngô Đức Quỳnh. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày 24-1, Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chỉ đạo Hội nghị, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã đưa ra những ý kiến đáng chú ý. Trong đó, Cục trưởng ngành thể thao cho rằng Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam cần kiện toàn hệ thống thi đấu để phù hợp với lực lượng và thực lực hiện tại. Ngoài ra, VMMAF cũng phải hướng đến đào tạo HLV, VĐV bài bản để đạt các thành tích tốt hơn nữa. Liên đoàn xây dựng kế hoạch để có sự tuyển chọn VĐV, đào tạo HLV từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Trong đó, ngoài công tác xã hội hóa của VMMAF, Cục TDTT Việt nam sẽ có kinh phí để đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam tập huấn thi đấu như các đội tuyển quốc gia.

Năm 2026, võ thuật tổng hợp Việt Nam có nhiều công tác quan trọng. Trong đó, nhà quản lý yêu cầu tập trung đối với nhiệm vụ tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản và tổ chức môn võ thuật tổng hợp trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Lần đầu tiên, môn MMA nằm trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại TPHCM với 10 bộ huy chương dành cho MMA truyền thống và MMA hiện đại nam, nữ. Tại ASIAD 20, Ban tổ chức đưa vào tranh tài 6 nội dung. Các võ sĩ được trao suất tham dự ASIAD 20 thông qua kết quả thi đấu ở giải vô địch châu Á 2026.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, lãnh đạo VMMAF đã chỉ ra nhiều mặt tích cực chuyên môn như việc tổ chức giải đấu MMA chuyên nghiệp trong hệ thống, tổ chức lớp tập huấn luật thi đấu võ thuật tổng hợp… Năm 2025, lần đầu tiên Cúp võ thuật tổng hợp quốc gia đã được tổ chức với 200 VĐV tới từ 23 câu lạc bộ của 14 tỉnh trong cả nước. Đội tuyển MMA Việt Nam cũng đã tham dự SEA Games 33-2025 và giải vô địch trẻ châu Á 2025. Trong đó tại SEA Games 33-2025, võ sĩ Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

Với năm 2026, ở hệ thống thi đấu quốc gia, Cúp võ thuật tổng hợp Việt Nam năm 2026 và giải vô địch trẻ quốc gia 2026 sẽ được tổ chức. Cùng trong Hội nghị, Bộ VH-TT-DL đã tặng bằng khen cho Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn – ông Ngô Đức Quỳnh.

MINH CHIẾN